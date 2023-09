Meteo, week-end d’autunno con piogge, temporali e crollo termico

In concomitanza con l'Equinozio d'autunno (23 settembre), anche il meteo si comporta di conseguenza: un'intensa perturbazione è già distesa su buona parte del nostro Paese ma sarà soprattutto nel fine settimana che raggiungerà il picco della sua forza per la formazione di un ciclone mediterraneo che porterà piogge diffuse, temporali e soprattutto un netto calo termico anche dell'ordine di 10-12°C.

L'allerta della Protezione Civile

Come mostrano le immagini del satellite, il Centro-Nord è sotto un tappeto di nubi con numerosi fenomeni già in atto. Le condizioni peggioreranno nel corso della giornata odierna e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia a causa di una moderata criticità per il rischio di temporali e allerta gialla per altre nove Regioni: Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Lazio, Umbria e Abruzzo.

Cosa accadrà nel week-end

Il primo fine settimana dell'autunno astronomico vedrà un netto calo termico anche al Sud e sulla Sicilia dove, ancora in queste ore, si boccheggia a causa del caldo africano fuori stagione con valori massimi anche di 35-36°C. Come abbiamo visto sul Giornale.it, sarà colpa del ciclone equinoziale che impegnerà il nostro Paese sabato e domenica con strascichi anche all'inizio della settimana prossima: si tratta di aria molto fredda in quota che andrà a interagire con le calde acque del Mediterraneo. Sarà un primo, vero, assaggio d'autunno con valori massimi sui 20-25°C, frequenti piogge e temporali, vento a tratti forte e locali mareggiate", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it.

Nella giornata di sabato bisognerà tenere a portata di mano gli ombrelli da nord a sud con fenomeni maggiori sul Nord-Est e al Centro-Sud. Domenica, invece, ecco che il calo termico sarà realtà ovunque. " Pensate che Bari dai 36°C di oggi passerà ai 25°C di domenica 24 Settembre" mentre in Sicilia non si andrà oltre i 28°C con uno scarto di 10°C rispetto a quanto si aspetta ancora per oggi. Meteo perturbato al Sud e sulle aree adriatiche con tanto vento specialmente sulle zone esposte tirreniche.

La tendenza a medio termine

Come accennato, la prossima settimana si aprirà ancora con l'influenza del ciclone che si posizionerà al Sud con nuovi fenomeni specialmente sul basso tirreno, comparto adriatico meridionale ma anche sui versanti ionici. Il meteo sarà più asciutto al Nord ma con il freddo che si farà sentire specialmente al mattino dove si toccheranno valori anche di 9-10°C di minima. Nessun problema durante le ore centrali della giornata con un clima gradevole e valori massimi intorno ai 25°C.