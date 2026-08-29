Meteo, l’estate arretra: temporali e crollo termico in arrivo, poi cambia tutto nel weekend

Anche se il discorso non è ancora valido per il Sud Italia, l’estate ha iniziato la sua fase di inesorabile e lento declino. Lo dimostrano le perturbazioni che scorrono con vigore sull’Europa e cominciano a scendere di latitudine interessando anche le nostre regioni settentrionali.

Cos’è il flusso atlantico

La settimana che sta per iniziare e condurrà nel mese di settembre vedrà tanta instabilità al Nord a causa dell’abbassamento del flusso perturbato atlantico. Con questa definizione si intende “quel continuo fluire di correnti oceaniche che viaggiano da ovest verso est in rotta di collisione con il continente europeo. Si tratta di una vera e propria ‘autostrada’ dell’aria umida e instabile che trasporta i sistemi nuvolosi e le perturbazioni verso le medie latitudini”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Dove avremo piogge e temporali

Se lunedì 31 agosto le condizioni atmosferiche saranno ancora buone dappertutto, il passaggio di correnti instabili atlantiche provocherà temporali sparsi nella giornata di martedì 1 settembre. I settori più colpiti, oltre alle Alpi, saranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Situazione molto simile anche per mercoledì 2 settembre con

L’Italia comincerà a essere lambita da queste correnti fresche e instabili a partire da martedì 1 Settembre, le quali provocheranno un passaggio instabile al Nord, con i primi temporali che faranno la loro comparsa al Nord: i fenomeni interesseranno dapprima l’arco alpino, per poi estendersi alle pianure vicine di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Situazione simile anche per mercoledì 2 settembre con lo sviluppo di nubi impontenti, acquazzoni e temporali pomeridiani a causa dei contrasti con l’aria calda presente al suolo e quella più fresca presente. La giornata di giovedì vedrà anche l’interessamento delle regioni centro-meridionali con piogge e acquazzoni sparsi ma soprattutto un abbassamento termico dopo i valori record delle ultime ore che si sono registrati in Sicilia.

La tendenza successiva

L’alta pressione, in ogni caso, non ha intenzione di perdere troppo terreno. Ecco che dalle proiezioni per il primo week-end di settembre sembra che bel tempo e un nuovo aumento termico possano farla da padrona sull’intera Penisola con condizioni tardo estive e il ritorno a cieli sereni o poco nuvolosi.