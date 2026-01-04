Il rigido inverno sta per calare sull'Italia: ecco da quando sarà veramente freddo

Freddo e maltempo in arrivo a partire dalla prossima settimana; stando alle ultime previsioni meteo fra pochi giorni assisteremo a un drastico cambio di scenario, con l'inverno pronto a irrompere sul nostro Paese. Le correnti fredde, di origine artica, porteranno allo sviluppo di un Ciclone mediterraneo che innescherà una intensa fase di maltempo. In arrivo, dunque, temperature in ribasso, venti di burrasca, e pioggia.

Le cose cambieranno già dalla giornata di domani - lunedì 5 dicembre - quando si registreranno temporali nel Centro-Sud. Potranno essere fenomeni anche molto intensi, dato che saranno scatenati dall'incontro fra correnti fredde e altri cariche dell'umidità dei mari. Sono previsti rischi di natura idrogeologica, come allagamenti e alluvioni. Il maltempo si intensificherà nella giornata del 7 gennaio, con un progressivo calo delle temperature che porterà anche a nevicate. Ad essere maggiormente interessate dal fenomeno saranno la Lombardia centro-orientale, il Veneto, il Trentino-Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna e le Marche. Sono previste nevicate anche nelle zone collinari di Toscana e Umbria.

Tutto fa pensare che la settimana dell'Epifania sarà quella più fredda della stagione invernale. Questo è dovuto alle gelide correnti polari che imperverseranno sulla nostra Penisola. A soffrirne maggiormente saranno le regioni del Centro-Nord, dove ci saranno anche episodi di neve a bassa quota. La neve è prevista nelle giornate del 6 e del 7 gennaio.

Le temperature, dunque, caleranno. Il fenomeno si avvertirà già dalla giornata di oggi, domenica 4 gennaio, con un picco previsto per l'8 e il 9 gennaio, quando entreremo in una intensa fase fredda.

Ma dove nevicherà di preciso? Non solo Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Le nevicate sono previste anche sui rilievi di Lazio e Molise. In alcuni casi, si prevedono fiocchi anche abbondanti. Col passare dei giorni, nuove nevicate potrebbero interessare anche il Centro-Sud.