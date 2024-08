In arrivo temporali e grandinate: ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se ci avviciniamo a grandi passi verso una nuova fiammata dell'anticiclone africano che specialmente nel fine settimana si farà sentire con temperature anche over 35°C in alcune zone del Centro-Sud, non mancheranno nuove note instabili con acquazzoni, temporali e occasionali grandinate che anche in questo caso colpiranno in particolar modo determinate aree della nostra penisola. L'estate sarà ancora in gran forma ma attenzione a quel che poi potrebbe verificarsi la prossima settimana con una fase instabile più accentuata ed estesa.

L'evoluzione meteo

Già dalle ultime ore l'alta pressione è tornata ad aumentare al Centro-Nord con un netto miglioramento atmosferico dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha successivamente interessato pure Sud e Sicilia. Ciò non significa, però, che in quota non si facciano sentire infiltrazioni d'aria più fresca che daranno origine ai cosiddetti temporali di calore, quando cioè aria calda e fresca si scontrano dando origine a nubi imponenti con annessi fenomeni.

Le zone a rischio

" Proprio nelle ore più calde della giornata " questi temporali " interesseranno principalmente i rilievi alpini e la dorsale appenninica. Attenzione perché localmente potranno assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da improvvise raffiche di vento e grandinate", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Nel dettaglio, sulle regioni settentrionali questo rischio lo correranno le Alpi ma in particolar modo " quelle centrali comprese tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige" . Maltempo pomeridiano anche sulle montagn liguri e sui rilievi emiliani anche se su queste zone i fenomeni saranno più circoscritti. Al Centro i temporali si svilupperanno sulle montagne toscane e laziali così come quelle abruzzesi mentre al Sud saranno bersagliati dai temporali pomeridiani i monti calabresi e della Sicilia settentrionale.

La tendenza successiva

Questa situazione si verificherà oggi e domani, ossia giovedì 22 e venerdì 23 agosto mentre durante il fine settimana la forza dell'anticiclone africano farà sì che siano sempre più brevi e circoscritti sulle aree alpine con netto miglioramento sulla dorsale appenninica. Di conseguenza, come accennato, aspettiamoci un nuovo aumento termico generalizzato da nord a sud con il caldo che diventerà anche afoso.

Alcune novità, però, ci aspettano dalla settimana prossima quando potrebbe esserci un nuovo e importantedal caldo e dall'estate con unciclonico che potrebbe posizionarsi a ridosso delle Isole Maggiori e interessare maggiormente il Sud: trattandosi di proiezioni a medio termine saranno necessari ulteriori aggiornamenti.