Attenti al colpo di coda dell'inverno: fine settimana col crollo termico

Esattamente una settimana dopo il primo evento, ecco che dalla seconda parte del prossimo week-end una discesa d'aria fredda in arrivo dalla Scandinavia farà il suo ingresso nel Mediterraneo con un meteo che da primaverile ci farà catapultare nuovamente in inverno: repentino calo termico, piogge e nevicate a quote basse per la prima decade di aprile.

Cosa accadrà da domenica

Non si tratta di un pesce d'Aprile ma è il volto freddo e instabile della primavera come più volte accaduto in passato: se fino a sabato 1° aprile dominerà l'anticiclone con temperature massime over 20°C specialmente al Centro-Sud, dal 2 aprile " il termometro crollerà per 3 giorni, dalla Domenica delle Palme fino a Martedì 4 aprile, rimanendo poi sotto media fino alla Santa Pasqua": lo ha affermato il meteorologo de Ilmeteo.it, Lorenzo Tedici. L'ingresso dell'aria fredda avverrà da est aggirando la barriera offerta dalle Alpi. " Sono attese piogge sin dal mattino sulle regioni centrali, poi anche sul Nord-Est e verso il meridione nella seconda parte della giornata", ha aggiunto l'esperto. Le zone più colpite saranno quelle centrali dove pioverà e il vento sarà moderato o forte dai quadranti settentrionali.

Ciclone sul Mediterraneo

La giornata peggiore, però, sarà quella di lunedì 3 aprile quando l'interazione dell'aria fredda con quella più mite preesistente darà origine a un ciclone mediterraneo come i numerosi che si sono formati nell'inverno appena passato: questo significa fenomeni e venti intensi sulle zone esposte e un moto in senso antiorario del vortice. Il maltempo colpirà duro il Sud e il Medio Adriatico mentre l'alta pressione in rimonta al Nord proteggerà le regioni settentrionali ma il gradiente di pressione, ossia una differenza così marcata della pressione atmosferica tra nord e sud Italia sarà causa di venti forti su tutto il Paese. " Lunedì notte è attesa anche la neve fino in collina sulle regioni centrali, specie adriatiche ", ha aggiunto Tedici.

Prima del ritorno dell'inverno, però, le temperature massime voleranno verso l'alto soprattutto tra giovedì e sabato quando in Sardegna e Sicilia potranno addirittura sfiora valori fino a 28°C.

La tendenza per la settimana di Pasqua

Come detto, domenica cambierà nuovamente il meteo con un ritorno alle settimane passate quando il clima era decisamente meno primaverile di adesso: almeno tre giorni simil invernali con minime sottozero al Centro-Nord fino a martedì e gelate notturne. L'instabilità si localizzerà poi al Meridione per spostarsi succcesivamente verso est e lasciare il nostro Paese. Ma la prossima settimana ci condurrà alla Santa Pasqua di domenica 9 aprile. "Il ciclone con aria scandinava lascerà in eredità un freddo anomalo specie al primo mattino per le festività pasquali", conclude Tedici. Anche se le temperature massime saranno in graduale ripresa, di notte e nelle prime ore della giornata farà ancora freddo con minime a una cifra sul gran parte del Paese.