Ultimi temporali sull’Italia, poi arriva l’estate vera: la data della svolta

L’ennesimo fronte instabile taglia in due il nostro Paese come mostra in modo eloquente il satellite Meteosat: nubi e acquazzoni sono ancora presenti soprattutto su Triveneto e regioni del Centro mentre da Roma in giù il bel tempo domina la scena. Tuttavia, le condizioni atmosferiche sono destinate a migliorare con l’estate ormai pronta a dominare la scena su tutta Italia.

Dove avremo gli ultimi fenomeni

“Nelle prossime ore di venerdì 5 giugno vivremo gli ultimi passaggi perturbati di matrice atlantica, con temporali potenzialmente intensi al Nord (specie a Nord-Est) e in transito dalla Toscana verso le regioni centrali adriatiche”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de Ilmeteo.it. Sabato 6 giugno, poi, meteo ancora instabile con temporali soprattutto sul Nord-Ovest e sulla Pianura Padana con i fenomeni destinati a esaurirsi con il passare delle ore.

Il “debutto” dell’estate

È giusto parlare d’estate visto che quella meteorologica ha avuto ufficialmente inizio, da calendario, il 1°giugno, ma per alcune nostre regioni fino a questo momento è stato il meteo instabile a farlo da padrone. “Dopo l'anticipo rovente di fine maggio, l'estate è pronta a fare il suo ingresso ufficiale e duraturo dalla porta principale, accompagnata dal rassicurante Anticiclone delle Azzorre”, sottolinea l’esperto. La data da segnare sul calendario, dunque, è quella di domenica 7 giugno con cieli sereni e assenza di precipitazioni anche al Nord Italia.

Quanto durerà il bel tempo

“Il deciso aumento della pressione atmosferica ci garantirà un periodo di solida stabilità che si protrarrà per almeno dieci o quindici giorni, specialmente sulle regioni centro-meridionali”, aggiunge Tedici.