In metrò fino alle 2, Frecciarossa a Malpensa

Metropolitana aperta fino alle due di notte, potenziamento della rete notturna del trasporto pubblico e alt alle moto in un tratto della linea 90/91 dedicata alla "mobilità olimpica", quindi off limits anche alle moto. Sono alcune delle misure straordinarie e temporanee contenute nelle linee guida per la gestione del traffico in città durante i Giochi invernali in programma dal 6 al 22 febbraio e le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo. Un piano per garantire spostamenti sicuri, efficienti e sostenibili per atleti, staff, stakeholder, spettatori, assicurando nello stesso tempo mezzi regolari ai cittadini per andare a scuola al lavoro. Dal 5 al 22 febbraio, è previsto il prolungamento dell'orario della metropolitana fino alle 2 di notte nel territorio urbano e il potenziamento delle linee M1 e M2. Sarà estesa a tutte le notti della settimana la rete notturna di superficie, con 14 linee attive tra le 2.30 e le 5.30 del mattino e sarà potenziato il servizio di superficie diretto all'Hockey Arena a Santa Giulia. Dal 7 al 15 marzo, in concomitanza con le Paralimpiadi, metrò aperta fino all'una ed estensione per le 14 linee notturne dalla 1.30 fino alle 5.30. Anche l'orario dei parcheggi di interscambio sarà prolungato di conseguenza. Lungo la 90/91 come si diceva, per garantire la fluidità dei filobus sarà vietato l'accesso a motocicli e ciclomotori (che rappresentano il 40% degli accessi nelle ore di punta) e anche i velocipedi lungo il tratto che collega i luoghi olimpici, tra piazzale Lodi a sud e viale Serra a nord ovest. Saranno adeguati i tempi semaforici lungo gli assi strategici. La delibera approvata ieri dalla giunta comunale prevede infine agevolazioni per gli stakeholder (Cio, Coni, atleti, staff, sponsor) dei Giochi: esenzione dal pagamento di Area C dal 23 gennaio al 18 marzo per i veicoli a disposizione dal Comitato Organizzatore e mezzi pubblici gratis. "Il potenziamento del trasporto pubblico e l'accesso alla corsia riservata per la mobilità olimpica vanno nella direzione di offrire un servizio adeguato al grande afflusso di persone previste, limitando il più possibile di incidere sulla mobilità cittadina" commenta l'assessore alla Mobilità Arianna Censi.

E il Ministero delle Infrastrutture annuncia che in vista dei Giochi il sistema dei trasporti "si rafforza in modo deciso". Trenitalia e Busitalia, società del Gruppo Fs, potenziano l'offerta per garantire collegamenti più rapidi, capillari e integrati verso tutte le sedi di gara, dagli aeroporti alle valli alpine. Nei weekend dal 7 febbraio al 15 marzo debutta un collegamento strategico: il Frecciarossa raggiunge Milano Malpensa. L'aeroporto intercontinentale sarà collegato direttamente al Nord-Est, da Venezia a Udine, rafforzando Malpensa come porta internazionale dei Giochi.

E cresce l'offerta multimodale: con un unico biglietto sarà possibile raggiungere Cortina, il Cadore, la Val di Fiemme e Livigno integrando treno e bus, dai grandi centri come Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna e Padova.