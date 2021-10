Ancora bastonate sugli agenti. A Milano è allarme

È allarme sicurezza a Milano, dove in una settimana si sono verificati due gravi episodi di violenza. Nel pieno centro della città, sabato 23 ottobre attorno alle ore 20, un uomo ha brandito un bastone contro alcuni agenti nel pieno dello svolgimento delle loro funzioni. È accaduto in via Boccaccio, strada particolarmente frequentata nei pressi del castello Sforzesco. Le forze dell'ordine sono state chiamate perché il 27enne di origine polacca stava importunando i passanti con un bastone.

All'arrivo della polizia, invece di posare l'arma impropria, l'uomo è andato in escandescenze e ha aggredito gli agenti con calci e pugni, continuando a brandire il bastone che teneva tra le mani. I poliziotti hanno fatto fatica a bloccare l'uomo, togliendogli il bastone tra le mani per riportare la situazione in sicurezza. Uno di loro, durante le fasi concitate dell'arresto, è stato violentemente colpito dal polacco e ha dovuto fare ricorso alle cure mediche del caso. Al pronto soccorso gli sono stati dati 7 giorni di prognosi per i traumi riportati dall'aggressione. L'uomo è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ma, con i controlli effettuati successivamente, è emerso che l'aggressore era già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi.

Milano è diventata una città poco sicura come dimostra quest'episodio, che ne richiama un altro avvenuto appena 4 giorni prima, lo scorso 19 ottobre. In quell'occasione un uomo ha sferrato una bastonata in testa a un agente della polizia locale di Milano che cercava di disarmarlo dopo aver importunato una collega. Addirittura, per fermare quell'uomo senza fissa dimora, la polizia fu costretta a sparare un colpo in aria.

I due fatti sono avvenuti in zone diverse ma entrambi in strade piuttosto centrali e frequentate. Lo scorso 19 ottobre, per altro, l'aggressione è avvenuta in pieno giorno, quando la città era nel pieno della sua operatività, col rischio che venissero coinvolti anche altri passanti nella furia aggressiva del senza tetto. L'ultimo, invece, è accaduto di sabato sera in una zona molto nota della movida notturna milanese. Le aggressioni, anche se meno eclatanti di queste, sono quasi all'ordine del giorno a Milano, una città in cui esiste un'emergenza sicurezza della quale, però, la giunta comunale di Beppe Sala sembra non accorgersi.