Violenza choc in centro: l'immigrato prende a bastonate gli agenti

A Milano la maggioranza degli aventi diritto al voto ha scelto di riconfermare Beppe Sala alla guida della città. A dire il vero, a eleggerlo nuovamente sindaco è stata la maggioranza del 47,69% dei votanti, ossia una minoranza rispetto al 52,31% dei milanesi che non ha espresso la sua preferenza. Chi lo ha votato, forse, nutriva ancora una speranza di cambiamento ma i fatti raccontano una storia diversa. Lo dimostra quanto accaduto questa mattina nei pressi di porta Venezia, tra via Settala e viale Tunisia, zona piuttosto centrale della città. Qui, con la città nel pieno del fermento mattutino, un immigrato senza fissa dimora ha sferrato una bastonata in testa a un agente.

In quel momento in via Settala c'erano numerosi passanti, impietriti davanti a quella scena. I poliziotti della Locale, nel regolare svolgimento della loro attività, sono stati avvicinati dall'uomo, che senza un motivo specificato ha iniziato a insultare una delle agenti a bordo della pattuglia, provando a raggiungerla con il suo braccio. A quel punto, gli agenti gli si sono affiancati per chiedere i documenti e l'uomo, un camerunense di 27 anni anni, ha afferrato quello che trovava intorno. Prima ha tirato con forza una bottiglia, successivamente ha afferrato un'asse di legno che si trovava per terra e con quella ha colpito violentemente uno dei vigili. Inutile il tentativo dei colleghi di fermarlo con lo spray al peperoncino.

L'immigrato si è quindi dato alla fuga lungo via Settala, rincorso dagli agenti. È riuscito a dare un'altra bastonata a uno dei poliziotti, finché uno degli agenti non ha deciso di ricorrere alla pistola d'ordinanza per fermare l'uomo, visto che aveva ultimato lo spray al peperoncino. E così, in un tentativo estremo, ha sparato un colpo intimidatorio in aria. Fortunatamente l'uomo si è bloccato ed è stato arrestato. Nella sua fuga aveva tentato di colpire col bastone alcuni ignari passanti che si trovavano sfortunatamente sulla sua traiettoria.

L'agente colpito alla testa ha perso molto sangue ed è stato immediatamente trasportato nel vicino ospedale Fatebenefratelli, dove è stato accolto in codice verde. Le sue ferite non sono gravi e se la caverà con qualche giorno di riposo. Lo spavento per tutti i presenti è stato grande. L'episodio di porta Venezia è una cartina al tornasole della situazione di Milano, una città abbandonata a se stessa, preda dei facinorosi che tengono in scacco i residenti.

" La violenza di un immigrato africano che ha preso a bastonate alcuni agenti della polizia locale in porta Venezia è a dir poco vergognosa. Il nome di Milano fa il giro del web per un’aggressione in mezzo alla strada, in pieno giorno, che dimostra come per i tanti delinquenti extracomunitari ospitati nella nostra città serpeggi una certa impunità ", ha commentato Silvia Sardone, consigliere comunale a Milano per la Lega.