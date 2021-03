Ciak, si gira "Gucci". Le vie bloccate alle auto per Lady Gaga e le star

Hollywood sbarca a Milano. Mercoledì e giovedì il centro si trasforma in un mega set. Si girano le riprese del kolossal «House of Gucci», che in Italia uscirà semplicemente con il titolo «Gucci», e la caccia alle star è assicurata, come è già successo la scorsa settimana a Roma, anche se il set sarà blindatissimo. Il film è diretto dal celebre regista Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Il Gladiatore, Thelma e Louise, tanto per citare) e interpretato dalla popstar e attrice Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons. Il film (prodotto dalla Paramount Pictures) dovrebbe uscire nelle sale il prossimo novembre e racconta la storia di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci (interpretata da Lady Gaga) accusata di aver organizzato l'omicidio del marito (l'attore Adam Driver) nel 1995. La Reggiani è stata rilasciata nel 2016 dopo aver trascorso 18 anni nel carcere di San Vittore. Una mappa per i curiosi (anche se bisogna evitare ovviamente gli assembramenti) o per chi deve girare in macchina per lavoro e non vuole ritrovarsi imbottigliato a causa di deviazioni e transenne è fornita dalle autorizzazioni a girare fornita nei giorni scorsi dal Comune alla casa di produzione Usa. Per evitare disagi conviene prendere nota delle strade bloccate durante le riprese cinematografiche. Mercoledì verrà chiusa al traffico via Festa del Perdono dalle ore 7 alle ore 15. Alcune scene dovrebbero tenersi in Galleria, e anche se le bocche sono cucite sembra che i locali del Salotto faranno da punto di appoggio per il cast e il personale impegnato nella produzione, piazza Scala in ogni caso sarà off limits alle auto dalle ore 11.30 alle 14.30. Altra location clou ovviamente il Quadrilatero della Moda, e sembra che alcune scene si terranno anche all'interno del ristorante «il Salumaio di via Montenapoleone» in via Santo Spirito. Anche in questa zona le riprese sono fissate per giovedì visto che i vigili bloccheranno il transito veicolare sia in via del Gesù che in via Santo Spirito dalle ore 12 alle ore 19. Maurizio Gucci fu ucciso la mattina del 27 marzo 1995, intorno alle 8.30, mentre usciva dalla sua casa in corso Venezia 38 e nella zona si terranno ovviamente varie scene. Il Comune ha autorizzato lo stop al traffico in via Marina dalle 22 di ieri sera fino alle 22 del 20 marzo. Il film è ambientato anche a Gressoney, Firenze, sul lago di Como dove nei giorni scorsi sono iniziati i primi movimenti con il traino di alcune imbarcazioni che saranno utilizzate per le riprese. I ciak tra Villa Balbiano a Lenno e la zona di Mezzegra dovrebbero scattare il 17 ed il 18 marzo.

Milano è stata già il set nei giorni di «L'amica geniale 3», terza stagione televisiva tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, «Storia di chi fugge e di chi resta» in uscita nell'autunno 2022. Scene ambientate tra la Galleria e corso Vittorio Emanuele dove sono comparse auto e motociclette anni Settanta. E il teatro alla Scala ha aperto per la prima volta le porte a una produzione di fiction, «Carla», nuovo film Rai ispirato all'autobiografica di Carla Fracci «Passo dopo passo. La mia storia». L'étoile è interpretata da Alessandra Mastronardi. Prima di Milano, dove si svolgono la maggior parte delle vicende, la troupe ha lavorato tra Orvieto e Roma.