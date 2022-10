Dramma della solitudine: anziano disabile muore tra le fiamme in casa

Dramma della solitudine a Milano, dove un uomo disabile di 77 anni è deceduto all'interno della propria abitazione a causa di un incendio. Il terribile episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 26 ottobre, quando a prendere fuoco è stato l'appartamento collocato al pianterreno dello stabile delle case popolari di via Lorenteggio 183. Sono all'incirca le ore 10:30 quando viene lanciato l'allarme da alcuni residenti: sul posto di precipitano con ben quattro squadre di intervento i Vigili del fuoco, che impiegano circa un'ora per domare le fiamme.

I soccorsi

Oltre ai pompieri sopraggiungono anche tre volanti della polizia di Stato, due pattuglie della polizia locale e un'ambulanza del 118. Quando i soccorritori riescono a entrare in azione in sicurezza, tuttavia, non possono fare altro che constatare il decesso del proprietario dell'appartamento danneggiato dall'incendio. Il corpo della vittima, un 77enne disabile, era infatti parzialmente carbonizzato. A ricevere assistenza sul posto da parte del personale del 118 anche un 30enne il quale, entrato per qualche minuto nell'edificio in fiamme, è rimasto lievemente intossicato: per lui non si è comunque reso necessario il ricovero in ospedale.

Dopo gli accertamenti da parte dei Vigili del fuoco, la palazzina è stata dichiarata agibile, per il fatto che a rimanere pesantemente danneggiato è stato il salotto dell'appartamento dell'anziano, vale a dire la stanza nella quale il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto. Il 77enne si trovava nei pressi di una poltrona sulla quale, ipotizzano gli inquirenti, doveva essere seduto al momento dello scoppio dell'incendio. Le indagini sulle cause sono state affidate alla polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: per il momento si pensa che le fiamme siano divampate a causa di una sigaretta o di un corto circuito.

Le reazioni