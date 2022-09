A fuoco il palazzo occupato dagli abusivi stranieri nell'indifferenza delle istituzioni

A Milano sembra non esserci mai fine al degrado. Basta uscire di qualche chilometro dal centro per trovare le periferie lasciate al proprio destino, in balia della malavita e spesso degli sbandati irregolari, che vivono oltre i confini della legalità, spesso in situazioni di gravissimo degrado, come avviene nel quartiere di Crescenzago, periferia est della città. In una terra di nessuno, diventata zona franca anche per i controlli delle forze dell'ordine, decine di migranti vivono in uno stabile abbandonato in condizioni igienico-sanitarie che definire precarie è un eufemismo. Quello stabile, uno dei tanti occupati abusivamente da immigrati irregolari, nella notte tra venerdì e sabato ha preso fuoco.

Impossibile al momento stabilire il reale innesco dell'incendio, fatto sta che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che stavano pericolosamente divampando nella zona di via Meucci e non solo. Un anno e mezzo fa, dopo un sopralluogo di Silvia Sardone, venne appurato che a vivere in condizioni disumane erano persone che erano giunte in Italia con i barconi, quelli che il buonismo a tutti i costi della sinistra vuole accogliere in Italia e ai quali non dà nessuna prospettiva di vita, perché purtroppo l'Italia in questo momento non è attrezzata per far fronte alle migliaia di migranti che arrivano sulle sue coste. Questi sono i risultati, persone abbandonate a se stesse, che finiscono in palazzi occupati e in condizioni di vita precarie, date in pasto alla malavita. Che poi accade che rischino la vita a causa degli incidendi, com'è accaduto in via Meucci.