Abbandono e degrado a Milano: "Immigrati senza documenti nell'edificio occupato"

Crescenzago è un quartiere della periferia est di Milano, ad appena quattro fermate di metropolitana dalla centralissima Loreto e a sei fermate dalla stazione Centrale. È un'area che, seppur periferica, a differenza di altre è ottimamente collegata con il cuore della città ma questo non impedisce il degrado e l'abbandono della zona. Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega ed eurodeputato, ha effettuato un sopralluogo insieme al presidente del Municipio 2 Samuele Piscina e al consigliere municipale Alessio Ruggeri per verificare le condizioni di un grande edificio che sorge in questa parte di Milano e quello che vi hanno trovato è stato l'ennesima occupazione.

L'edificio in questione, uno stabile di dimensioni enormi, sorge all’angolo tra Via Meucci e Via De Notaris a poche centinaia di metri dal naviglio della Martesana. È uno dei tanti fabbricati abbandonati e occupati di Milano, sui quali vige l'indifferenza delle amministrazioni. " Lo stabile è abbandonato da anni ed è oggetto, da tempo, di occupazioni abusive. Ci sono immigrati di ogni etnia, tra cui molti nordafricani senza documenti ", ha denunciato Silvia Sardone. L'occupazione dello stabile è nota da tempo al Comune di Milano, che " si era impegnato a monitorare la situazione ma gli accessi non sono stati messi in sicurezza ". E così chiunque può continuare a entrare nell'edificio liberamente, eleggendolo come propria abitazione.

Silvia Sardone ha visitato l'edificio e ha parlato con chi lo occupa, vivendoci in condizioni disumane: " Abbiamo incontrato persone che stanno qui da mesi e mesi dopo essere arrivate con i barconi. L’ossessione per le periferie del Sindaco è un miraggio, come mai non viene a vedere di persona i tanti palazzi occupati in città? Questo degrado è inaccettabile ". Insieme a lei anche Samuele Piscina, che ha commentato: " Ci sono giacigli su ogni piano dello stabile, compreso il tetto. Materassi e rifiuti ovunque in uno scenario di squallore infinito. È l’ennesimo buco nero di Milano, dove la legge non viene rispettata e il Comune resta come al solito spettatore passivo ".