Lamborghini in divieto di sosta: 39enne pesta l'ausiliario e fugge

Prima hanno parcheggiato una Lamborghini in divieto di sosta sul lato sinistro di via Scarlatti, a breve distanza da via Buenos Aires, poi se la sono presa contro due ausiliari della sosta. I protagonisti in negativo della vicenza, vale a dire il conducente del mezzo e la compagna, sono stati individuati e denunciati dalla polizia locale con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto.

L'aggressione

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui un'ausiliaria della sosta ha "osato" contestare il posteggio dell'auto di lusso. La coppia, residente a Seregno, ha reagito in malo modo, arrivando ad aggredire verbalmente e insultare la donna. A sopraggiungere in suo soccorso un collega, a cui purtroppo è andata pure peggio. Furioso, il conducente della Lamborghini, si è scagliato contro il secondo ausiliario, colpendolo ripetutamente. Le immagini relative a quei drammatici istanti sono state riprese da una videocamera installata all'interno di un centro estetico antistante il luogo in cui si è verificato l'episodio.

La vittima tenta invano di ripararsi dai colpi dell'aggressore e, dopo aver perso l'equilibrio, finisce in ginocchio sull'asfalto, prima di rialzarsi e tentare di trovare scampo alla furia del 39enne. Oltre ciò, i due si sono addirittura impossessati del tablet in dotazione all'ausiliario, sul quale erano stati annotati gli estremi per procedere alla contravvenzione per divieto di sosta. Inutile la fuga in Lamborghini: la coppia è stata identificata e raggiunta presso la propria abitazione dalle forze dell'ordine.

La solidarietà

"Massima solidarietà e vicinanza ai due ausiliari della sosta" , ha scritto su Facebook l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli. "Queste aggressioni vanno punite con determinazione: picchiare un lavoratore, una persona che sta guadagnandosi il pane a servizio delle istituzioni, a tutela della sicurezza stradale e dei cittadini onesti che rispettano le regole, è vile" , ha aggiunto, "nessuno deve più permettersi queste cose".