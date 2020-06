"La prenotazione su tutti i treni", ecco cosa cambia per i pendolari

Aria di novità per i pendolari che utilizzeranno i treni del trasporto pubblico lombardo e non solo. A partire dal prossimo luglio, per viaggiare a bordo dei convogli Trenord, la società che opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia, sarà necessaria la prenotazione del posto a sedere.

Prenotazione tramite App

Il ritorno alla ''nuova normalità" impone una netta revisione delle modalità e condizioni di viaggio per chi intenderà spostarsi in treno. In misura del rispetto delle norme anticontagio che, ricordiamo, prevedono la distanza di almeno un metro tra i viaggiatori, Trenord ha deciso di introdurre l'obbligo di prenotazione del biglietto tramite apposita App. Una svolta che si potrebbe definire quasi epocale o, ad ogni modo, innovativa rispetto al periodo pre-coronavirus. La novità sarà testata nei mesi estivi, luglio e agosto, durante i quali è previsto un incremento dei flussi pendolari. Se l'esito della sperimentazione dovesse sortire buoni risultati, è molto probabile che da settembre, quando riprenderanno a pieno ritmo tutte le attività lavorative, diventi prassi di ordinaria gestione per il trasporto pubblico locale.

Cosa cambia per l'acquisto del biglietto

Il meccanismo di prenotazione mediante App sarà facile e sicuro. Il pendolare dovrà andare sull'app di Trenord , prenotare il treno (non il posto) e ottenere, così, un QR-Code col quale potrà poi comprare il biglietto. Qualora si sia raggiunto il numero massimo di prenotazioni, non sarà possibile ottenere il codice per comprare il titolo di viaggio. Detto altrimenti: anche per i treni dei pendolari varrà un sistema di prenotazione vera e propria come quello per l'alta velocità. Ovviamente, al momento, si tratta solo di una sperimentazione in via di valutazione preliminare per la fase 3. Ciò significa che il nuovo sistema sarà attivo solo su alcuni treni, presumibilmente per tratte a lunga o media percorrenza nei confini regionali.

Da domani si torna al servizio di trasporto ordinario