Sulla tastiera Google spuntano due nuovi pulsanti: a cosa servono e perché erano attesi

Finalmente su Gboard sono a disposizione di tutti due attesissime opzioni che renderanno più facile la vita ai fruitori della tastiera di Google: dopo una fase di test decisamente lunga, infatti, gli utenti Android e iOS potranno sfruttare la funzione dei pulsanti "Annulla" e "Ripeti".

La notizia della loro realizzazione circolava ormai da parecchio tempo, ma solo nelle ultime ore è iniziata la fase di distribuzione dell'aggiornamento vera e propria, grazie alla quale sarà possibile velocizzare la scrittura e correggere in modo più rapido gli errori di battitura. Cliccando su "Annulla", infatti, l'utente potrà tornare immediatamente indietro, cancellando di fatto l'ultima azione, digitazione o eliminazione di una sola lettera oppure di un'intera parola. Il pulsante "Ripeti", invece, farà l'esatto opposto, ripristinando la situazione che si era erroneamente annullata in precedenza, qualunque essa fosse. Ovviamente l'applicazione terrà in memoria tutte le modifiche solo fino a quando la tastiera non verrà chiusa.

I due pulsanti, che all'interno della tastiera di Google trovano posto nella parte centrale in alto in corrispondenza dell'area solitamente riservata alle azioni rapide, risulteranno cliccabili solo ed esclusivamente dopo aver digitato lettere o parole, in caso contrario rimarranno non selezionabili e di colore grigio. Dopo l'installazione di Gboard o del suo aggiornamento, comunque, "Annulla" e "Ripeti" non saranno presenti di default, ma andranno abilitati dall'utente attraverso una procedura semplice e lineare.

Sarà infatti sufficiente accedere al menu della tastiera cliccando sul pulsante con i quattro piccoli quadrati che si trova in alto e a sinistra e quindi scorrere in basso fino a raggiungere l'opzione "Annulla", oppure trascinare direttamente "Annulla" col cursore nella barra degli strumenti della tastiera. In ognuno dei due casi, entrambi tasti compariranno al centro della parte alta di Gboard, tra il menu rapido e l'icona del riconoscimento vocale.

Al momento l'aggiornamento con le due novità è in fase di distribuzione a livello globale a partire dagli utenti Android: aggiornando l'app sul

Google Play Store alla versione 15 è possibile già apprezzare il cambiamento. A quanto pare gli utenti iOS dovranno attendere ancora un po' prima di poter beneficiare della possibilità di utilizzare i due nuovi pulsanti.