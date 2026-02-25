I nuovi Galaxy S26: ancora più Ultra con il Privacy Display

È tempo di serie S per Samsung, questa volta a febbraio. E i nuovi S26 rappresentano un’evoluzione degli smartphone premium coreani, con l'Ultra che spicca come il modello più sottile e potente e che introduce il primo Privacy Display integrato. Grazie a un chipset personalizzato, gestione termica avanzata e Galaxy AI potenziata, tutti i dispositivi offrono esperienze fluide per la creatività e la produttività. Con un occhio attento a durata e sicurezza: sono infatti progettati per durare sette anni con aggiornamenti

Design e dimensioni

La serie adotta questa volta di design unificato, sottile e premium. Con materiali resistenti come Corning Gorilla Glass Victus 2. Ecco le dimensioni principali:

Galaxy S26 Ha uno schermo M14 AMOLED da 6.3 pollici, risoluzione Full HD+ (1080x2340), refresh rate adattivo 1-120 Hz, LTPO per efficienza energetica.

Galaxy S26+ Il display è da 6.7 pollici, risoluzione 2K, 120 Hz adattivo, HDR10+ per colori vividi.​

Galaxy S26 Ultra Pannello da 6.9 pollici Dynamic AMOLED 2X (1440x3120), 120 Hz, con Privacy Display che limita la visibilità laterale a livello pixel, preservando qualità quando disattivato.

Tutti i modelli includono lettore impronte ultrasonico, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68 per resistenza acqua/polvere e S Pen integrata solo sull'Ultra.

Chipset e ricarica rapida

La potenza è come sempre il cuore della serie, con hardware ottimizzato per AI e multitasking. Il massimo lo si raggiunge nella versione Ultra che monta lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre le altre versioni si basano sull’Equinox 2600.

Gli S26 sono dotati di ricarica ultrarapida 3.0 (75% in 30 min) e supportano Qi2 magnetica. La Vapor Chamber migliorata dissipa calore su gaming 8K e editing video, mantenendo fresco il dispositivo.

Fotocamere e AI Editing

Il sistema fotografico integra acquisizione, editing e condivisione fluidi. Negli S26/S26+ il comprato ha una tripla posteriore con principale 50 megapixel, ultra-grandangolare 12, un tele 10 MP (3x zoom). C’è anche una frontale da 12 mpx. L’Ultra invece ha quattro sensori: un 200 megapixel Wide capace di ricevere il +47% luce in più della versione precedente; un 50 mpx Tele 5x (+37% luce); un 12 mpx ultra-wide; un 10 mpx tele 3x. Tutto questo consente la realizzazione duivideo 8K@30fps con APV codec pro, stabilizzatore con Blocco orizzontale.​ Anche la stabilizzazione è stata potenziata

Tra le funzionalità cè la Nightography per video bui (concerti, falò) e AI ISP su selfie per pelle naturale. Molto ricco l’Editing AI con Assistente Foto (prompt "giorno a notte", cambio outfit, ricostruzione oggetti), Creative Studio (da schizzo a sticker), Scansione documenti (PDF multi-immagine puliti).​

Galaxy AI

Come sempre la gamma Samsung dà molta attenzione alle dotazioni di intelligenza artificiale. Migliorato l’assistente Bixby che gira su Gemini AI, ma c’è anche inserita Perplexity AI. Queste alcune delle funzioni aggiunte:

Now Nudge Suggerisce foto da Galleria su richiesta messaggi, rileva conflitti calendario.

Now Brief Reminder ancora più personalizzati (viaggi, prenotazioni).

Cerchia e Cerca si può utilizzare in modo multi-oggetti su immagini (giacca + scarpe).

Bixby aggiornato come detto il linguaggio è stato aggiornato grazie all’integrazione di Gemini/Perplexity per task (per dire, può prenotare i taxi via voce).

Privacy e sicurezza

Anche in questo campo ci sono migliorie notevoli, oltre quella della Privacy Display sull’Ultra: attivabile con modalità parziale e massima. Per esempio AI Filtro chiamate riassume quelle degli sconosciuti; gli avvisi privacy monitorano accessi alle app, l’album privato nasconde media in Galleria. Mentre Knox Matrix/PQC consente una Crittografia post-quantistica per eSIM/firmware.

Prezzi e promozioni

I Galaxy S26 sono disponibili in preordine da oggi con colori unificati come Cobalt Violet, White, Black e Sky Blue, più esclusive online come Pink Gold e Silver Shadow. Ecco i prezzi:

Galaxy S26: 1029 euro per la versione 12G+256 Gb; 1229 euro per quella 12+512 Gb.

Galaxy S26+: 1289 euro per il modello 12+256Gb; 1489 euro per il 12+512.

Galaxy S26

1699 euro per il taglio 12+512 Gb; 1999 euro per il modelli 16 Gb+1 Tb.

Se si acquista uno degli smartphone entro il 10 marzo è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto al prezzo di quello più basso.