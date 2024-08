Motorola Edge 50 e Edge 50 Neo, una combinazione di arte e tecnologia

Motorola Edge 50 Neo

Resistenza, design e innovazione fotografica: così si presentano i due modelli della gamma Motorola. Una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate in un formato colorato e sofisticato.

Motorola Edge 50 neo

Il Motorola Edge 50 Neo è stato progettato per coloro che desiderano uno smartphone che sia tanto resistente quanto elegante. La certificazione IP68 lo protegge da polvere, sabbia e immersione in acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Questa protezione rende il dispositivo perfetto per chi ama le avventure all'aria aperta: oltre alla protezione contro l'acqua e la polvere, Edge 50 Neo è certificato secondo lo standard militare MIL-STD-810H. Il che significa che è stato sottoposto a rigorosi test di resistenza per garantire la sua durata anche in condizioni estreme.

Il design del Motorola Edge 50 neo è sottile e leggero, con un'attenzione particolare ai dettagli estetici. Gli amanti del design apprezzeranno sicuramente le finiture curate da Pantone, che ha collaborato con Motorola per creare quattro varianti di colore distintive: Poinciana, un rosso acceso che esprime vitalità; Lattè, una tonalità calda e sofisticata; Grisaille, un grigio elegante che trasmette professionalità; Nautical Blue, un blu profondo ispirato al mare. Inoltre, il telefono presenta materiali premium vegani, rendendolo un dispositivo non solo bello, ma anche attento all'ambiente.

Fotografia potenziata dall'intelligenza artificiale

Una delle caratteristiche principali del Motorola Edge 50 Neo è il sistema fotografico avanzato, potenziato dall'intelligenza artificiale moto AI. Questo sistema consente agli utenti di catturare immagini in qualsiasi condizione di luce, eliminando la necessità di essere esperti di fotografia per ottenere scatti professionali. La fotocamera principale è dotata del sensore LYTIA di Sony, che offre una sensibilità alla luce superiore, permettendo di catturare immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La combinazione tra la tecnologia del sensore e l'elaborazione delle immagini di moto AI garantisce risultati eccellenti, senza la necessità di modifiche manuali.

La stabilizzazione ottica dell'immagine e la tecnologia di messa a fuoco all-pixel assicurano che le foto siano sempre nitide e definite, anche quando si fotografano soggetti in movimento o in situazioni poco illuminate. Oltre alla fotocamera principale da 50 megapixel, lo smartphone è dotato di un teleobiettivo da 10 con zoom ottico 3x, ideale per ritratti dall'aspetto professionale, e di un superzoom 30x per catturare dettagli lontani con una nitidezza sorprendente. L'obiettivo Ultrawide da 13MP consente di ampliare la prospettiva, rendendolo perfetto per scattare panorami o foto di gruppo. La funzione Macro Vision integrata, invece, permette di esplorare i dettagli più minuti degli oggetti.

L'intelligenza artificiale di moto AI lavora in sinergia con tutti gli obiettivi, analizzando più fotogrammi di una foto e mescolando le esposizioni per creare un'immagine fedele alla realtà. Questo approccio differisce dai metodi tradizionali, poiché moto AI elabora direttamente l'immagine non compressa, preservando dettagli nascosti, colori ricchi e texture sottili. Le migliorie apportate da moto AI si estendono anche alla registrazione video, dove la funzione di stabilizzazione adattiva si adatta automaticamente ai movimenti dell'utente, garantendo video fluidi e stabili anche nelle situazioni più dinamiche.

Per gli amanti della fotografia creativa, il Motorola Edge 50 Neo offre anche la funzione Long Exposure, che permette di catturare effetti spettacolari, come scie luminose o l'acqua in movimento, con un solo tocco, senza bisogno di attrezzature professionali.

Esperienza visiva e prestazioni

Per guardare film, serie TV o giocare ai videogiochi, Motorola Edge 50 offre un display pOLED da 6,36" Super HD+ con oltre un miliardo di colori, un contrasto infinito e supporto alla luminosità HDR10. Rispetto alla precedente generazione, questo display offre un aumento del 13% in termini di risoluzione. Per quanto riguarda le prestazioni, il processore MediaTek 7300 offre un equilibrio ottimale tra potenza ed efficienza energetica. Questo processore è stato scelto per supportare le funzionalità avanzate del dispositivo, garantendo al contempo una lunga durata della batteria. Con fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage, gli su può gestire senza problemi il multitasking, passare rapidamente da un'app all'altra e archiviare una quantità notevole di contenuti.

L'autonomia è garantota dalla batteria da 5000 mAh, che offre un'intera giornata di utilizzo con una singola carica. Quando è necessario ricaricare rapidamente, la tecnologia TurboPower da 68W consente di ottenere energia sufficiente per un'intera giornata in pochi minuti. Inoltre, il dispositivo supporta anche la ricarica wireless da 15W, offrendo un'opzione comoda per ricaricare il telefono senza fili.

Motorola Edge 50

Se il Motorola Edge 50 Neo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo compatto e versatile, il Motorola Edge 50 offre potenza e stile in uno smartphone elegante e resistente. Si tratta del telefono più sottile al mondo con certificazione IP68 e MIL-810H, garantendo protezione contro gli elementi e una resistenza superiore.

Anche in questo caso il sistema di fotocamere avanzato, con il sensore LYTIA di Sony e moto AI per scatti di alta qualità in ogni situazione. Le caratteristiche della fotocamera includono un teleobiettivo da 10 mpx con zoom ottico 3x e superzoom 30x, un obiettivo ultra-grandangolare da 13 e la funzione Macro Vision per i dettagli ravvicinati. Come nel modello Neo, l'elaborazione delle immagini moto AI migliora non solo le fotografie, ma anche i video, offrendo funzionalità come la stabilizzazione adattiva e la modalità Long Exposure. Il display è un pOLED da 6,7" quasi senza bordi, con risoluzione Super HD+ e supporto HDR10+. Gli altoparlanti stereo Dolby Atmos assicurano un suono potente e avvolgente, perfetto per l'intrattenimento multimediale.

Sotto il cofano, Motorola Edge 50 è alimentato dal processore Snapdragon® 7 Gen 1 Accelerated Edition, che garantisce prestazioni elevate e supporto per la connettività 5G e Wi-Fi 6E. Con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, il dispositivo gestisce senza sforzo attività intense e multitasking, supportato anche dalla tecnologia RAM Boost, che converte lo spazio di archiviazione disponibile in RAM virtuale per un'esperienza ancora più fluida. Infine La batteria da 5000 mAh offre un'autonomia prolungata, supportata dalla ricarica TurboPower da 68W e dalla ricarica wireless da 15W.

L'esperienza software

Motorola non si è concentrata solo sull'hardware, ma ha anche lavorato intensamente sull'esperienza software. Entrambi i dispositivi della serie Edge 50 offrono un'interfaccia utente personalizzabile tramite Style Sync e Magic Canvas, consentendo agli utenti di adattare il proprio smartphone alle loro preferenze estetiche. Inoltre, le gesture intuitive di Motorola, come il Moto Action, permettono di controllare facilmente diverse funzioni del telefono, semplificando l'esperienza quotidiana.

Per la sicurezza Motorola ha integrato il Moto Secure, un'app dedicata alla gestione delle impostazioni di protezione del dispositivo. Questo include la possibilità di crittografare dati sensibili, proteggere le applicazioni con autenticazione biometrica e monitorare la privacy dell'utente. Con ThinkShield per mobile, i due smartphone offrono una protezione completa contro le minacce informatiche, garantendo una maggiore tranquillità d’uso.

Disponibilità e prezzi

Motorola Edge 50 sarà disponibile su Amazon a un prezzo di partenza di 599 euro.

Motorola Edge 50 Neo, nella versione da 8

GB di RAM e 256 GB di storage, sarà venduto a 429 euro su tutti i canali di vendita. Il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, in bundle con le cuffie Moto Buds +, sarà disponibile invece da Mediaworld a 499 euro.