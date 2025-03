"il nostro è il brand di smartphone con crescita più alta. L'Ia? Pilastro fondamentale"

Un “party phone”: realme ha definito così la sua nuova Serie 14 Pro con tre modelli - il 14 Pro+, il 14 Pro e il 14x - presentati al Mobile World Congress di Barcellona. Si tratta della prima linea di smartphone sensibile al freddo e che presenta un sistema di cambio colore del retro in base alla temperatura. E che, soprattutto, vuole portare le caratteristiche di un prodotto di fascia alta in quella media (i prezzi vanno da 239,99 a 579,99 euro a seconda della variante). Realizzati in collaborazione con lo studio di design Valeur Designers, puntano su particolari come la fotocamera principale Sony da 50 megapixel abbinata a un esclusivo teleobiettivo periscopico con SuperZoom da 120X, la piattaforma Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G per funzioni di intelligenza artificiale, il triplo flash MagicGlow per ritratti notturni professionali, l’AI Ultra Clarity 2.0 per rendere più nitide le immagini sfocate. In più ci sono la batteria da 6.000mAh con ricarica rapida da 80 W, il display quadricurvo senza cornici da 1,5Ke la certificazione rugged IP69/68/66 per riprese subacquee fino a 1 ora. Ne abbiamo parlato con Jason Guo, CEO di realme Europe.

Realme ha registrato una grande nell'ultimo anno: quali sono i numeri chiave?

“Il nostro è stato il brand di smartphone con la crescita più rapida in Spagna, Italia, Messico e Arabia Saudita nel quarto trimestre del 2024. Questo è avvenuto grazie a strategie aggressive focalizzate sui prodotti di fascia media. In Europa, in generale, abbiamo registrato una crescita del 32% su base annua nello stesso periodo, sostenuta dal rilancio della serie GT e dalle campagne di localizzazione. Questo ci ha permesso di mantenere una posizione nella Top 4 del mercato europeo per quattro trimestri consecutivi”.

La serie GT è il simbolo di questi risultati.

“Se vediamo l’aumento delle spedizioni su base annua nel 2024, parliamo del 550%. Questo vuol dire che il mercato chiede dispositivi flagship a prezzi accessibili. Infatti le vendite online dei nostri prodotti di fascia medio-alta in Europa sono aumentate del 270% rispetto all'anno precedente. Questi risultati dimostrano la validità della nostra strategia di ottimizzazione della linea di prodotti e il focus sui segmenti medio e alto”.

A cosa puntate per continuare questa espansione nel 2025?

“Punteremo a focalizzare la nostra strategia su cinque regioni chiave, con approcci personalizzati per ciascuna. In Europa puntiamo a raggiungere 10 milioni di vendite annuali entro il 2027, con un obiettivo di oltre 1 milione di unità in mercati strategici come Polonia, Italia, Spagna e Francia. Questo rafforzando le partnership con operatori come Vodafone e Orange per potenziare la nostra presenza offline”.

E nelle altre zone?

“In India vogliamo consolidare la nostra posizione come leader nella fascia medio-alta online, supportati dal lancio di nuovi prodotti. In Indonesia l’obiettivo è raddoppiare le spedizioni e scalare nella Top 4 del mercato entro tre anni. In Medio Oriente e Africa vogliamo diventare un brand nella Top 3 della regione. Infine in America Latina miriamo a triplicare le vendite entro tre anni”.

Gli obbiettivi insomma sono ambiziosi: cosa dobbiamo aspettarci in termine di prodotti?

“Il 2025 sarà un anno cruciale per noi. Continueremo a democratizzare la tecnologia, con particolare attenzione a due aree: le batterie di grande capacità e l'intelligenza artificiale accessibile. La nostra strategia continuerà a concentrarsi sulla Serie Number e sulla Serie GT, entrambe di fascia medio-alta. Mentre la Serie C manterrà la sua posizione forte nei mercati entry-level”.

A proposito di innovazioni, quali saranno le novità più importanti?

“La Serie Number, posizionata come "Next-Gen Performance & Camera", offrirà innovazioni nelle fotocamere. Per esempio appunto, nel 14 Pro+, teleobiettivo a periscopio, sistema a triplo flash e l'algoritmo proprietario HYPERIMAGE+. La Serie GT, invece, porterà avanti la ricerca in processori flagship e funzionalità AI avanzate. L’Europa sarà il mercato prioritario”.

Immaginare nuovi formati per gli smartphone è complicato. Come state lavorando sul design?

“Perfezioniamo i dettagli, tipo la scocca sensibile al freddo capace di cambiare colore. E per il prossimo futuro stiamo preparando dispositivi in edizione. Qui a Barcellona mettiamo inoltre in mostra nuove tecnologie per l'imaging e soluzioni innovative per la ricarica rapida, oltre all'introduzione della resistenza IP69 in Europa, che è un primato per il nostro brand”.

Qual è la vostra visione per l'IA mobile?

“L'intelligenza artificiale è un pilastro fondamentale del nuovo mondo mobile. Noi puntiamo su tre aree principali: Imaging, Gaming ed Efficienza. La filosofia è chiara: l'AI deve essere silenziosa ma utile, risolvendo problemi reali senza complicare l'esperienza utente”.

E questo si vede già dalla Serie 14 Pro.

“Esatto. Con funzioni nel campo dell’immagine come AI Ultra Clarity per migliorare le foto sfocate e AI Snap Mode per catturare soggetti in rapido movimento. In più,il nostro sistema HYPERIMAGE+ sfrutta l'IA per bilanciare il controluce, simulare il bokeh a livello di fotocamera reflex con singola lente digitale e isolare i soggetti nei ritratti”.

C’è altro?

“Al MWC 2025 abbiamo rivelato l'AI Voice-based Retoucher per modificare le foto con comandi vocali del genere "rimuovi lo sfondo" o "aggiungi fuochi d'artificio". Ed anche l'AI Video Eraser per eliminare oggetti indesiderati dai video con un semplice tocco. Queste tecnologie sono ancora in fase di dimostrazione, ma prevediamo di integrarle nei nostri dispositivi in base alla domanda degli utenti e ai progressi tecnologici”.

Insomma, ci sarà molto di realme nel futuro degli smartphone.

“La nostra visione è chiara: vogliamo rendere la tecnologia avanzata accessibile a tutti.

Che si tratti di IA, innovazioni nelle fotocamere o ricarica ultra-rapida, continueremo a sfidare i limiti del possibile, mantenendo un focus costante su prestazioni, design e ed esperienza utente. Il 2025 sarà un anno rivoluzionario e non vediamo l'ora di condividere queste innovazioni con i nostri utenti”.