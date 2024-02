La nuova Xiaomi 14 Series: foto e video garantiti da Leica

Il Mobile World Congress comincia oggi ma già dalla domenica sono cominciate le presentazioni. Xiaomi per esempio ha anticipato tutti con il debutto della sua 14 Series, composta da due smartphone: Xiaomi 14 e il 14 Ultra. Dispositivi che si avvalgono della collaborazione con Leica e che quindi punta sulla qualità fotografica di alto livello. Xiaomi 14 Ultra cattura immediatamente l'attenzione con il suo design ispirato alle fotocamere tradizionali. Dotato di un modulo fotocamera circolare distintivo sul retro e disponibile nei classici colori Black e White, si tratta di una prodotto robusto con un telaio in alluminio ad alta resistenza, uno strato di pelle vegana nano-tecnologica e lo Xiaomi Shield Glass. Il tutto segna un aumento del 38% nella resistenza rispetto ai suoi predecessori. La pelle vegana nano-tecnologica, oltre a conferire al dispositivo una finitura sottile e leggera, offre una resistenza all'usura sei volte superiore. Il display AMOLED C8 WQHD+ da 6,73 pollici è dotato di tecnologia All Around Liquid Display, che assicura una curvatura uniforme su tutti i lati e una luminosità di picco di 3000 nits, perfetta anche in condizioni di luce intensa. Come si diceva, l’aspetto principale della serie 14 è la sua eccezionale capacità fotografica e video. Il modello Ultra ha una configurazione a quattro fotocamere che copre una vasta gamma di lunghezze focali.

Con una fotocamera principale che ha un'apertura variabile continua di ƒ/1.63-ƒ/4.0 e offre regolazioni continue dell'esposizione del diaframma. Il sensore d'immagine ultra-grande da 1 pollice LYT- 900 garantisce una grande qualità, mentre il teleobiettivo da 75mm e la fotocamera ultra-wide Leica da 12mm completano la configurazione. Colpiscono molti i video, con supporto per le riprese in 8K a 30fps su tutte e quattro le fotocamere e la modalità Movie che introduce elementi cinematografici come il rapporto di aspetto 2,39:1 e l'otturatore a 180 gradi. Infine la modalità Director offre un'interfaccia professionale per una post-produzione flessibile. Altro fattore estremo è la velocità e fluidità di prestazioni, grazia alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 che, rispetto al modello precedente, aumenta del 32% delle prestazioni della CPU e riduce nel contempo del 34% del consumo energetico rispetto alla versione precedente. Inoltre, la batteria da 5000mAh con HyperCharge da 90W e HyperCharge wireless da 80W garantisce lunga durata e tempi di ricarica rapidi: per riempire di energia lo smartphone basta infatti circa mezzora. Il sistema operativo Xiaomi HyperOS introduce funzionalità avanzate come AI Album Search, AI Portrait e AI Expansion, utilizzando quindi l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente. La versione base della serie 14, sebbene leggermente più compatta (6,38 pollici contro 6,76 dell’Ultra), non rinuncia a prestazioni e funzionalità. Con un design elegante è dotato di una configurazione completa a tre fotocamere che copre un'ampia gamma di focali, garantendo risultati fotografici di alta qualità. Inoltre, lo schermo CrystalRes AMOLED offre una resa visiva luminosa grazie a 3000 nits e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Tutto quanto sopra (e altro) ha giustamente il suo prezzo: 999 euro di partenza per la versione 14 e 1499 per lo Xiaomi 14 Ultra. Ma la qualità è davvero al pari del listino.