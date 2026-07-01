OPPO Reno 16, tre smartphone che vogliono dire creatività

La serie Reno di OPPO è quella che si dedica maggiormente a chi usa la fotografia per svago e per lavoro. Così Reno16, che si presenta con i modelli base, Pro e FS, continua la tradizione puntando su un mix di design distintivo, imaging creativa e funzioni AI pensate per semplificare la produzione e la condivisione dei contenuti. Con le novità di quello che è stato chiamato 3D Pop Planet Design, di una dotazione fotografica evoluta e di diverse funzioni smart basate su ColorOS 16.

Design e identità visiva

La serie Reno16 porta avanti l’idea di smartphone come oggetto di stile, con una scocca ispirata a un effetto visivo “planetario” e con la variante Pop White che integra la tecnologia 3D HoloVerse che crea un effetto fluttuante che cambia con luce e movimento. Sul resto della gamma, la back cover monoblocco scolpita a freddo si fonde con il modulo fotocamera per un risultato più pulito e uniforme. Le versioni Reno16 e Reno16 Pro adottano un display da 6,32 pollici, mentre il modello FS sale a 6,57 pollici.

Fotocamera e creatività

Sul fronte imaging, OPPO ha insistito molto sulla parte creativa, a partire dalla fotocamera selfie ultra-grandangolare da 50 megapixel con campo visivo di 100 gradi. Sul retro, tutti i modelli integrano un sistema a tripla fotocamera con sensore principale ad alta risoluzione e stabilizzatore ottico e teleobiettivo per ritratti con zoom di circa 3,5x e ultra-grandangolare. Il Pro si differenzia però dal fatto di avere un sensore Ultra Clear da 200 megapixel, il top della nuova gamma.

Le funzioni AI

Ci sono diverse novità sul fronte dell’intelligenza artificiale: il software è stato dotato di una Pop Cam per creare effetti e vintage direttamente dallo scatto e il nuovo hub Create nell’app Foto, che riunisce strumenti basati sull’IA come AI Remix Collage. E consente di combinare foto e brevi video in composizioni stratificate con sticker, testi e contorni. Popout 2.0 invece amplia gli effetti dinamici del soggetto fuori cornice, mentre sul fronte video arrivano anche funzioni come 4K Auto Straighten Video, Dual View Video 2.0 e Zoom Free Video, pensate per rendere più semplice e fluida la registrazione in movimento.

Prestazioni e autonomia

La serie Reno16 punta anche su autonomia e solidità d’uso quotidiano, con batterie da 6.000 mAh che sul FS toccano fino i 6.500. La ricarica rapida arriva a 80W SUPERVOOC sui modelli Reno16 e Reno16 Pro, mentre Reno16 FS supporta la ricarica a 45W SUPERVOOC. Sul piano delle prestazioni, il Pro integra il MediaTek Dimensity 8550 5G con AI HyperBoost 3.0 e refresh rate fino a 144Hz nei giochi compatibili, mentre il modello base si affida allo Snapdragon 7 Gen 4. Tutta la serie è certificata IP68, IP69 e IP69K contro acqua e polvere.

Prezzi e disponibilità

In Italia, OPPO ha previsto una fase di lancio promozionale finoal 31 luglio.