Pixel 10a: tutte le novità del prezzo medio di Google

Arriva Google Pixel 10a, ovvero lo smartphone di fascia media con il quale Google porta le funzionalità premium della gamma al prezzo di partenza di 549 euro. Il nuovo modello presenta innovazioni come AI avanzata, fotocamere potenziate e sette anni di aggiornamenti. E si presenta insomma come un dispositivo accattivante, anche grazie a nuovi colori, perché si sa ormai che il colpo d’occhio e parte del mercato delle tecnologia. Ecco le caratteristiche principali.

Design rinnovato

Google Pixel 10a si presenta con nuove tonalità, ovvero Grigio Nebbia, Nero Ossidiana, Viola Lavanda, and Rosso Lampone colors. Sfoggia un design premium con retro completamente piatto e modulo fotografico integrato, che garantisce stabilità su ogni superficie e elimina il cosiddetto "camera bump".

Realizzato con la più alta percentuale di materiali riciclati nella serie A – inclusi cobalto, rame, oro e tungsteno riciclati per la prima volta – ha una struttura in alluminio riciclato al 100% e cover posteriore in plastica riciclata all'81%.​ A questo si aggiunge la protezione IP68 contro acqua e polvere e il vetro Corning Gorilla Glass 7i sul display, più durevole contro graffi e cadute.

Display e prestazioni

Il display Actua pOLED da 6,3 pollici FHD+ con refresh rate 60-120 Hz raggiunge una luminosità di picco di 3.000 nit, l'11% in più rispetto a Pixel 9a, per contenuti visibili anche sotto il sole diretto. Sotto la scoccac’è il chip Google Tensor G a 4 nm, con 8 Gb di RAM e il co-processore Titan M2 per gestire AI e multitasking. In più il modem Exynos 5400 permette il supporto satellitare.

Peer la prima volta sulla gamma A Google propone due tagli di memoria: 128 o 256 Gb. Inoltre sono presenti Bluetooth 6.0 e batteria da 5.100 mAh che offre autonomia oltre 30 ore, fino a 120 ore con Risparmio Energetico Estremo. La ricarica è più veloce del predecessore, anche se manca il Wi-Fi 7.

Fotocamera avanzata

Il sistema a doppia fotocamera introduce per la prima volta in questa serie funzionalità esclusive. Del tipo: Scatto Migliore automatico che analizza più fotogrammi per ottimizzare foto di gruppo; Guida fotografica con modelli Gemini per offrire consigli su illuminazione e composizione; Macro Focus per la cattura di dettagli nitidi da vicino.

La fotocamera principale da 48 mpx e stabilizzazione ottica è accompagnata da una ultrawide da 13 mpx. Su questo modello così sono previste funzioni come Foto Notturna e paesaggi, potenziati da editing AI in Google Foto. Questo con Aggiungimi per foto di gruppo e Quick Share compatibile con AirDrop.

Intelligenza artificiale

Google ha inserito sul Pixel 10a il chip Tensor G4 che sblocca Gemini Live per conversazioni naturali bidirezionali. In più sono disponibili Nano Banana per editing creativi su foto e Cerchia e Cerca per info contestuali. L’app Telefono include Filtro Chiamate e Aspetta per me contro spam. Il sistema è basato su Android 16 per garantire un'interfaccia pulita e fluida.​

Disponibilità e prezzo

Google Pixel 10a è disponibile in preordine da 549 euro (128 Gb) o 649 euro (256. Sarà in vendita dal 5 marzo in Italia su Google Store, Amazon, Unieuro, MediaWorld, Euronics. Tra offerte lancio ci sono l’ extra trade-in fino a 435 euro e 50% su Pixel Buds 2a (nuovi colori Rosso Lampone e Grigio Nebbia). Cover abbinabili completano l'ecosistema.