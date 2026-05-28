Smartphone, dal primo giugno cambia tutto: cosa ha deciso l'Unione Europea

Importanti cambiamenti in arrivo a partire da giugno. Il primo del mese, infatti, cambierà il modo in cui gestiamo i nostri smartphone, e ciò sarà possibile grazie all'applicazione del Digital Markets Act voluto dall'Ue. In sostanza, secondo le disposizioni previste dal provvedimento, trasferire i dati tra i sistemi operativi iOS e Android sarà molto più intuitivo, semplice e soprattutto gratuito.

Fino ad oggi lasciare un iPhone per passare a un dispositivo Android, o viceversa, comportava sempre un certo impegno per via del passaggio dei dati salvati nel primo telefono, con tanto di rischio di perdere impostazioni, applicazione, cronologia e messaggi salvati nelle chat. Per non parlare poi di tutte le password da recuperare.

Tra pochi giorni cambierà tutto.

Mediante il Digital Markets Act, entrato in vigore nel 2022, verrà abbattuta un'importante barriera. Dopo il caricabatterie universale USB-C, adattabile per tutte le tipologie di smartphone, arriverà anche la possibilità di scambiare dati in modo molto veloce. Nessun dato rischierà di andare perso in caso di cambio di sistema operativo.

Le aziende coinvolte sono state di fatto obbligate a fare in modo che sia iOS che Android garantiscano una vera portabilità dei dati tra piattaforme. Sarà quindi possibile trasferire fotografie, video, contatti, messaggi e tanto altro. Questa possibilità sarà messa a disposizione a titolo completamente gratuito.

Per quanto riguarda Apple, all'azienda sarà richiesto di accrescere l'interoperabilità dei suoi dispositivi – non solo smartphone.

Si parla molto degli smartwatch, dove si potranno finalmente trovare i contenuti delle notifiche degli iPhone, cosa che fino ad ora è possibile soltanto per gli Apple Watch.

Tanti cambiamenti, dunque. Pertanto viene consigliato di aggiornare i propri dispositivi.