WhatsApp, cambia tutto: al via la prenotazione degli username e stop al numero di telefono

Anche se i rumors si erano diffusi già a partire dallo scorso ottobre, non c'era stata finora nessuna conferma ufficiale: nelle scorse ore, invece, è stata diffusa finalmente la notizia che numerosi utenti WhatsApp aspettavano. La celebre app di messaggistica istantanea targata Meta si apre alla possibilità di utilizzare un nickname personalizzato al posto del proprio numero di telefono, e nei prossimi giorni inizierà la fase di prenotazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, a partire da questa settimana gli utenti potranno scegliere un nome a cui collegare il proprio account per chattare senza il rischio di dover esporre, come tuttora accade, un dato sensibile come il numero di telefono personale. Una soluzione che può tornare utile in tutti quei casi in cui, ad esempio, si fa una nuova conoscenza con una persona con cui potremmo aver piacere di scambiare qualche chiacchiera senza tuttavia voler andare oltre tanto da condividere il nostro numero.

L'implementazione a livello globale, che coinvolgerà i tre miliardi di utenti della piattaforma, avverrà nei prossimi mesi, ha dichiarato l'azienda, ma già a partire dai prossimi giorni i primi utenti potranno prenotare un nome utente univoco direttamente tramite l'app, sebbene ciò non sia obbligatorio. L'azienda ha affermato che sarà possibile rimuovere o modificare il proprio nickname in qualsiasi momento: una volta attivata questa opzione, gli utenti di WhatsApp potranno connettersi solo dopo essersi scambiati il nome utente, fermo restando che saranno comunque disponibili le opzioni per bloccare o segnalare i messaggi indesiderati. I nickname saranno limitati a 35 caratteri e ci saranno poche restrizioni, ad eccezione di alcune personalità di spicco e celebrità, i cui nomi non saranno resi disponibili a nessuno.

Studiata come opzione per tutelare la privacy, questa funzionalità è stata descritta come fondamentale da parte della responsabile Alice Newton-Rex, la quale ha rivelato di aver ricevuto soprattutto negli ultimi tempi numerosissime richieste da parte degli utenti, dichiaratisi riluttanti nel dover condividere sempre il proprio numero di telefono per rimanere in contatto con gli altri, soprattutto nelle chat di gruppo.

La sicurezza sarà gestita attraverso due pilastri fondamentali: l'assenza di elenchi pubblici (nessun registro permetterà di cercare i profili) e la chiave del nome utente, un codice PIN opzionale che gli altri dovranno inserire per poter avviare una chat. L'opzione comparirà direttamente nell'app sotto la voce Impostazioni, all'interno della sezione Account, e sarà comunque inviata una notifica per comunicare la disponibilità del nuovo servizio.

Per quanto concerne i professionisti, quali aziende o content creators, sarà garantita una sorta di corsia preferenziale per mantenere la coerenza del brand, con la possibilità di sincronizzare lo stesso username già utilizzato su Instagram o Facebook per restare riconoscibili.