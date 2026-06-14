Camicia Oversize, la nuova tendenza per l'estate 2026 è la combo con il top

La camicia è un capo passepartout che in questa calda estate diventa un’alleata preziosa per creare outfit freschi senza rinunciare allo stile
Una delle tendenze viste sulle passerelle è quella di optare per un modello di camicia oversize che sembra preso in prestito dal guardaroba maschile. Dal taglio minimal e comfy, questo capo molto gettonato si abbina alla perfezione con un top aderente che esalta la femminilità e la silhouette.
La regola di questa combo che sta letteralmente spopolando anche sui social tra le più celebri fashioniste è che la camicia va portata rigorosamente sbottonata proprio per mettere in vista il top. Questo abbinamento è in grado di creare un look sexy e che mette in risalto ciò che spesso mettiamo sotto gli abiti.
Di fatti il modello di top privilegiato per questa combo di tendenza è quello corto in grado di trasformare in maniera creativa il proprio look e che asseconda al meglio la voglia di sentirsi seducenti senza sembrare troppo sfacciati ed eccessivi. Questa è una combo che acquisisce un tocco di eleganza in base al mix che si predilige.
Vi segnaliamo quattro abbinamenti di questa combo a cui ispirarvi e sperimentare.
Con i jeans a zampa
In pieno revival anni Settanta la combo camicia oversize e top aderente crea una sorta di gioco creativo di contrasti. Questo modello di jeans rigorosamente a vita bassa slancia la silhouette e la esalta al tempo stesso con glamour. Ai piedi sandali ultra flat o sneakers alte che quest’anno sono un vero e proprio must have,
Con la mini in denim
Abbinamento che rende frizzante e grintosa questa combo. Amato soprattutto dalle estimatrici dello street style. Per questo outfit suggerita è una camicia a righe con sotto il top che riprende una delle due nuance della camicia. Pratico e chic al tempo stesso. Ai piedi immancabili le ballerine o mules con tacco basso.
Con pantaloni sartoriali
Un look da sfoggiare con disinvoltura e che dona un tocco di eleganza e ultra femminilità. Il pantalone scende morbido. È dal tessuto leggero e fresco, a prova di caldo. Da prediligere il lino e il cotone. Si indossano alla perfezione con infradito flat o mocassini. Per le occasioni speciali si può anche osare per un sandalo gioiello con tacco alto.
Con i bermuda
Abbinamento ultra chic da sfoggiare da mattina a sera.Se si vuole giocare con le proporzioni in maniera eccentrica si può optare per un modello di bermuda ampio con ai piedi sandali infradito. Un mix che diventa un vero e proprio passe-partout. Immancabile soprattutto nei giorni di vacanza e relax al mare e in città.