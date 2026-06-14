Camicia Oversize, la nuova tendenza per l'estate 2026 è la combo con il top

La camicia è un capo passepartout che in questa calda estate diventa un’alleata preziosa per creare outfit freschi senza rinunciare allo stile

Una delle tendenze viste sulle passerelle è quella di optare per un modello di camicia oversize che sembra preso in prestito dal guardaroba maschile. Dal taglio minimal e comfy, questo capo molto gettonato si abbina alla perfezione con un top aderente che esalta la femminilità e la silhouette.

La regola di questa combo che sta letteralmente spopolando anche sui social tra le più celebri fashioniste è che la camicia va portata rigorosamente sbottonata proprio per mettere in vista il top. Questo abbinamento è in grado di creare un look sexy e che mette in risalto ciò che spesso mettiamo sotto gli abiti.

Di fatti il modello di top privilegiato per questa combo di tendenza è quello corto in grado di trasformare in maniera creativa il proprio look e che asseconda al meglio la voglia di sentirsi seducenti senza sembrare troppo sfacciati ed eccessivi. Questa è una combo che acquisisce un tocco di eleganza in base al mix che si predilige.

Vi segnaliamo quattro abbinamenti di questa combo a cui ispirarvi e sperimentare.

Con i jeans a zampa

In pieno revival anni Settanta la combo camicia oversize e top aderente crea una sorta di gioco creativo di contrasti. Questo modello di jeans rigorosamente a vita bassa slancia la silhouette e la esalta al tempo stesso con glamour. Ai piedi sandali ultra flat o sneakers alte che quest’anno sono un vero e proprio must have,

Con la mini in denim

Abbinamento che rende frizzante e grintosa questa combo. Amato soprattutto dalle estimatrici dello street style. Per questo outfit suggerita è una camicia a righe con sotto il top che riprende una delle due nuance della camicia. Pratico e chic al tempo stesso. Ai piedi immancabili le ballerine o mules con tacco basso.

Con pantaloni sartoriali

Un look da sfoggiare con disinvoltura e che dona un tocco di eleganza e ultra femminilità. Il pantalone scende morbido. È dal tessuto leggero e fresco, a prova di caldo. Da prediligere il lino e il cotone. Si indossano alla perfezione con infradito flat o mocassini. Per le occasioni speciali si può anche osare per un sandalo gioiello con tacco alto.

Con i bermuda

Abbinamento ultra chic da sfoggiare da mattina a sera.

Se si vuole giocare con le proporzioni in maniera eccentrica si può optare per un modello di bermuda ampio con ai piedi sandali infradito. Un mix che diventa. Immancabile soprattutto nei giorni di vacanza e relax al mare e in città.