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Camicia Oversize, la nuova tendenza per l'estate 2026 è la combo con il top

La combo camicia oversize e top aderente sta spopolando tra le fashioniste per il suo toc ultra femminile

Camicia Oversize, la nuova tendenza per l'estate 2026 è la combo con il top
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La camicia è un capo passepartout che in questa calda estate diventa un’alleata preziosa per creare outfit freschi senza rinunciare allo stile

Una delle tendenze viste sulle passerelle è quella di optare per un modello di camicia oversize che sembra preso in prestito dal guardaroba maschile. Dal taglio minimal e comfy, questo capo molto gettonato si abbina alla perfezione con un top aderente che esalta la femminilità e la silhouette.

La regola di questa combo che sta letteralmente spopolando anche sui social tra le più celebri fashioniste è che la camicia va portata rigorosamente sbottonata proprio per mettere in vista il top. Questo abbinamento è in grado di creare un look sexy e che mette in risalto ciò che spesso mettiamo sotto gli abiti.

Di fatti il modello di top privilegiato per questa combo di tendenza è quello corto in grado di trasformare in maniera creativa il proprio look e che asseconda al meglio la voglia di sentirsi seducenti senza sembrare troppo sfacciati ed eccessivi. Questa è una combo che acquisisce un tocco di eleganza in base al mix che si predilige.

Vi segnaliamo quattro abbinamenti di questa combo a cui ispirarvi e sperimentare.

Con i jeans a zampa

In pieno revival anni Settanta la combo camicia oversize e top aderente crea una sorta di gioco creativo di contrasti. Questo modello di jeans rigorosamente a vita bassa slancia la silhouette e la esalta al tempo stesso con glamour. Ai piedi sandali ultra flat o sneakers alte che quest’anno sono un vero e proprio must have,

Con la mini in denim

Abbinamento che rende frizzante e grintosa questa combo. Amato soprattutto dalle estimatrici dello street style. Per questo outfit suggerita è una camicia a righe con sotto il top che riprende una delle due nuance della camicia. Pratico e chic al tempo stesso. Ai piedi immancabili le ballerine o mules con tacco basso.

Con pantaloni sartoriali

Un look da sfoggiare con disinvoltura e che dona un tocco di eleganza e ultra femminilità. Il pantalone scende morbido. È dal tessuto leggero e fresco, a prova di caldo. Da prediligere il lino e il cotone. Si indossano alla perfezione con infradito flat o mocassini. Per le occasioni speciali si può anche osare per un sandalo gioiello con tacco alto.

Con i bermuda

Abbinamento ultra chic da sfoggiare da mattina a sera.

Se si vuole giocare con le proporzioni in maniera eccentrica si può optare per un modello di bermuda ampio con ai piedi sandali infradito. Un mix che diventa un vero e proprio passe-partout. Immancabile soprattutto nei giorni di vacanza e relax al mare e in città.

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