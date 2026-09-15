Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 17:27
In evidenzaAggiornato alle ore 17:27
Moda

Fashion Link, 37mila visitatori per le fiere della moda

Micam Milano, Mipel, Milano Fashion&Jewels e TheOneMilano conquistano in buyer e confermano il successo di sistema che valorizza in sinergia tutta la filiera degli accessori e delle tecnologie produttive

Alberto Taliani
Moda Micam Mipel Fashion Jewels TheOne Milan
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Chiusura positiva per Micam Milano, Mipel, Milano Fashion&Jewels, TheOneMilano, le quattro manifestazioni che, insieme a Simac Tanning Tech - in corso fino al 17 settembre - danno vita a Fashion Link Milano, l’evento che ha valorizzato la forza di ciascuna delle manifestazioni dedicate agli accessori moda e alle tecnologie per le imprese attraverso una visione di sistema con 1.848 marchi italiani e stranieri presenti in Fiera Milano.

Le manifestazioni hanno coinvolto 37.000 visitatori professionali con un’esperienza fieristica articolata in sette padiglioni, un’ampia proposta di prodotti e aziende e una forte presenza internazionale con operatori provenienti da Spagna, Germania, Francia, Turchia, Grecia, Polonia e sul fronte extra Ue da Cina, Stati Uniti, Giappone, Nigeria e Sud Africa.

La trasformazione del buyer journey è stata uno dei temi trasversali dell’edizione. Ricerca digitale, selezione delle collezioni, agenda degli incontri e relazione diretta con le aziende sono stati protagonisti di un unico spazio nel quale la fiera ha un ruolo centrale come luogo di confronto, scelta e costruzione di relazioni commerciali. Percorso di visita fra business e networking in cui sono stati offerti strumenti digitali, piattaforme di matchmaking, contenuti di approfondimento, momenti di formazione e sfilate con approcci differenti in funzione dei rispettivi mercati, clienti, aziende e visitatori.

Con la chiusura dell’edizione di settembre, Fashion Link Milano consolida il suo innovativo modello espositivo fondato sulla complementarità: manifestazioni con forti identità proprie che, insieme, costruiscono una piattaforma capace di rappresentare una parte ampia e strategica del sistema moda e delle filiere che lo alimentano con grande attenzione al made in Italy e all’export. L’appuntamento con la prossima edizione delle fiere di Fashion Link Milano è in programma dal 20 al 23 febbraio 2027: Milano Fashion&Jewels, Si Sposaitalia Collezioni e TheOneMilano 20-22 febbraio; Micam e Mipel 21-23 febbraio.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.