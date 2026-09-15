Fashion Link, 37mila visitatori per le fiere della moda

Chiusura positiva per Micam Milano, Mipel, Milano Fashion&Jewels, TheOneMilano, le quattro manifestazioni che, insieme a Simac Tanning Tech - in corso fino al 17 settembre - danno vita a Fashion Link Milano, l’evento che ha valorizzato la forza di ciascuna delle manifestazioni dedicate agli accessori moda e alle tecnologie per le imprese attraverso una visione di sistema con 1.848 marchi italiani e stranieri presenti in Fiera Milano.

Le manifestazioni hanno coinvolto 37.000 visitatori professionali con un’esperienza fieristica articolata in sette padiglioni, un’ampia proposta di prodotti e aziende e una forte presenza internazionale con operatori provenienti da Spagna, Germania, Francia, Turchia, Grecia, Polonia e sul fronte extra Ue da Cina, Stati Uniti, Giappone, Nigeria e Sud Africa.

La trasformazione del buyer journey è stata uno dei temi trasversali dell’edizione. Ricerca digitale, selezione delle collezioni, agenda degli incontri e relazione diretta con le aziende sono stati protagonisti di un unico spazio nel quale la fiera ha un ruolo centrale come luogo di confronto, scelta e costruzione di relazioni commerciali. Percorso di visita fra business e networking in cui sono stati offerti strumenti digitali, piattaforme di matchmaking, contenuti di approfondimento, momenti di formazione e sfilate con approcci differenti in funzione dei rispettivi mercati, clienti, aziende e visitatori.

Con la chiusura dell’edizione di settembre, Fashion Link Milano consolida il suo innovativo modello espositivo fondato sulla complementarità: manifestazioni con forti identità proprie che, insieme, costruiscono una piattaforma capace di rappresentare una parte ampia e strategica del sistema moda e delle filiere che lo alimentano con grande attenzione al made in Italy e all’export. L’appuntamento con la prossima edizione delle fiere di Fashion Link Milano è in programma dal 20 al 23 febbraio 2027: Milano Fashion&Jewels, Si Sposaitalia Collezioni e TheOneMilano 20-22 febbraio; Micam e Mipel 21-23 febbraio.