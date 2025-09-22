Pirelli, non solo pneumatici. Ecco la Lifestyle Collection 2025-2026

Pirelli e design, ovvero un matrimonio che si celebra da anni attraverso varie iniziative di alto profilo nella moda, nello sport e con il calendario. Insomma, siamo oltre – da tanti anni ormai – oltre al semplice pneumatico, ed ecco perché appunto la divisione Pirelli Design inaugura ufficialmente il progetto Lifestyle, che va ad affiancarsi alle altre due aree principali della divisione: il merchandising (che ha una linea dedicata al motorsport e all’heritage aziendale), e il licensing, che coinvolge collaborazioni con marchi di prestigio nei settori della nautica, dello sci, dell’orologeria e dello sport.

La nuova PIRELLI Lifestyle Collection 2025-2026 debutta con due capsule di abbigliamento, Racing Team e The Cal, firmate entrambe dal designer internazionale Denis Deković, un artista del settore che ha oltre trent’anni di esperienza nel design sportwear. Nel nome dell’esclusività dei capi, della cura artigianale e di una visione contemporanea. Ed è per questo che l’anteprima della collezione è stata presentata in occasione della Milano Fashion Week, durante un evento al Parco Ravizza che ha coinvolto il pubblico più giovane con dj set e installazioni dedicate. Questi i capi che ne fanno parte.

Racing Team: il motorsport come identità

Disponibile da oggi sull’e-commerce ufficiale Pirelli, la capsule Racing Team celebra la tradizione del brand nel motorsport attraverso pezzi unici che fondono tecnologia, lifestyle e design. Quattro i protagonisti del drop:

The Victory Long Sleeve : una maglia in cotone premium caratterizzata dall’iconico giallo Pirelli e da grafiche che richiamano l’estetica delle corse, realizzate con stampe gommate e dettagli ricamati.

: una maglia in cotone premium caratterizzata dall’iconico giallo Pirelli e da grafiche che richiamano l’estetica delle corse, realizzate con stampe gommate e dettagli ricamati. The Grid Tee : una t-shirt in cotone pesante, dal taglio unisex e dal design minimal, impreziosita da un logo tono su tono in finitura gommata e grafiche ispirate alla cultura racing.

: una t-shirt in cotone pesante, dal taglio unisex e dal design minimal, impreziosita da un logo tono su tono in finitura gommata e grafiche ispirate alla cultura racing. The Pit Jacket : giacca in canvas resistente, dal taglio moderno e unisex, con applicazioni ricamate e dettagli gommati che rimandano al mondo dei box di gara.

: giacca in canvas resistente, dal taglio moderno e unisex, con applicazioni ricamate e dettagli gommati che rimandano al mondo dei box di gara. The Apex Hoodie: felpa in French Terry con zip di ventilazione sotto le braccia, arricchita da grafiche in rilievo e patch Pirelli in gomma gialla.

Ispirata alla filosofia della velocità, la capsule rappresenta uno stile dinamico e versatile che unisce autenticità e passione.

The Cal: il tempo come arte

A ottobre poi arriverà il secondo lancio, quello di The Cal che rende omaggio al Calendario PIRELLI, come espressione di arte, innovazione e cultura. Caratterizzata da toni terra e nero intenso, la collezione propone tre capi che interpretano il concetto di tempo attraverso grafiche raffinate e finiture di pregio:

The Chronicle Tee : T-shirt in cotone pesante dal design circolare, che richiama il ritmo dei mesi e delle stagioni, con stampe gommate tattili in tonalità marrone terra.

: T-shirt in cotone pesante dal design circolare, che richiama il ritmo dei mesi e delle stagioni, con stampe gommate tattili in tonalità marrone terra. The Legacy Crewneck : felpa in morbido French Terry, elevata da dettagli ricamati e da un’etichetta gialla Pirelli che ne sottolinea l’autenticità.

: felpa in morbido French Terry, elevata da dettagli ricamati e da un’etichetta gialla Pirelli che ne sottolinea l’autenticità. The Archive Jacket: giacca varsity in lana ed eco-pelle, total black, con grafiche ricamate e dettagli gialli che evocano l’heritage del marchio.

Questa collezione traduce in moda i valori del Calendario Pirelli, offrendo capi dal design essenziale ma dal forte impatto culturale e simbolico.

L'identità Pirelli nel lifestyle

Attraverso questa collezione, Pirelli compie un ulteriore passo nel mondo lifestyle, ampliando il proprio universo oltre la tecnologia e il motorsport per abbracciare moda e cultura contemporanea. Come dichiarato da Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion, “ogni dettaglio riflette la ricerca di innovazione che caratterizza il marchio, rafforzando il legame con le nuove generazioni. Il nostro legame con il bello e l‘esclusività ormai dura da anni, sempre alla ricerca di dare un senso ai nostri valori attraverso progetti e collaborazioni di alto profilo. Con Denis abbiamo messo in campo molte idee e dovremo fare delle scelte: dopo questo lancio, presto avremo altre novità”.

Questo per dire che la PIRELLI Lifestyle Collection 2025-2026 non è solo undi, ma significano un mix tra velocità, design e prestigio trasformati in uno stile di vita.