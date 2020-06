Mitra e pistola: così la coppia presidia la villa dai manifestanti

Altissima tensione in Missouri. Le devastazioni e i vandalismi di cui si sono resi protagonosti i manifestanti di Black Lives Matter, Antifa e delle altre organizzazioni dell'estrema sinistra americana - nel silenzio totale dei media progressisti - sta portando molti americani all'esasperazione e all'acuirsi delle tensioni sociali, con gesti pericolosi e sconsiderati. E così a St. Louis, nel cuore del Missouri, marito e moglie hanno deciso di difendersi da soli e brandire le armi in difesa del loro quartiere minacciato dalle proteste antirazziste di queste settimane che stanno infammiando l'America a seguito del - terribile - omicidio di George Floyd (guarda il video). Il proprietario di una abitazione in pieno stile rinascimentale situata nel lussuoso quartiere di Central West End è stato immortalato in un video diventato presto virale su Twitter mentre scalzo imbraccia un'arma semiautomatica insieme alla moglie, che punta una pistola contro il corteo dei manifestanti. Secondo quanto riferito dai media americani, la coppia stava affrontando da sola circa 300 manifestanti.

Il video pubblicato su Twitter mostra la donna puntare l'arma contro i manifestanti diretti verso l'abitazione della sindaca Krewson per chiedere le sue dimissioni dopo che quest'ultima aveva reso noti i nomi dei residenti che avevano chiesto di smantellare il corpo di polizia locale. Come riporta l'agenzia Adnkronos, i manifestanti fanno parte del movimento " Expect Us " che " chiede azioni contro la violenza nei confronti degli afroamericani ". Anche il Presidente Usa Donald Trump ha rilanciato il video sul suo account twitter, senza alcun commento. Un tweet che Trump, sommerso dalle critiche, in poche ore ha dovuto rimuovere, con la Casa Bianca che ha spiegato che il presidente non aveva ascoltato l'audio del video prima di ritwittarlo.