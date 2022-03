"Andate via!". Così un'anziana caccia via i russi dalla sua abitazione

La guerra in Ucraina si combatte anche per le strade delle città occupate. Gli ucraini non vogliono cadere nelle maglie della Russia e combattono come possono per respingere l'avanzata degli squadroni "zeta". È la resistenza dei civili armati, che supportano l'esercito ucraino per proteggere la loro Patria. E non ci sono distinzioni nella resistenza, che è fatta anche di anziani e di donne di ogni età, che invece di scappare e cercare una strada per la salvezza rimangono a presidio delle loro case. Molte delle città sono ormai assediate, le truppe russe le hanno conquistate militarmente ma continuano a fare i conti con la resistenza degli abitanti che non retrocedono, a costo della loro vita. Kiev è quasi circondata, per la capitale ucraina si preannunciano all'orizzonte i giorni più cupi di questa guerra ma intanto intorno si continua a combattere.

Le truppe russe stanno incontrando più difficoltà di quante non immaginassero al loro arrivo e il morale degli uomini, stando a fonti di intelligence, è sempre più basso. Le temperature quasi proibitive degli ultimi giorni, le difficoltà di approvvigionamento e la resistenza hanno complicato i piani dei generali russi e non è raro vedere i militari di Putin che raggiungono le case dei civili e i negozi per fare razzie di generi di prima necessità e di tutto quanto riescono a recuperare. Ed è forse con questo obiettivo che un gruppo di soldati russi si sono avvicinati a un'abitazione di Mykolaiyv, nell'omonimo Oblast, città affacciata sul mar Nero. Qui è prevista una delle battaglie più dure, con i russi che pare vogliano conquistare a ogni costo Odessa per prendere pieno possesso del controllo sul bacino marittimo.

#Вознесенск, Николаевская обл., вооруженные российские фашисты лазят по дворам, курка, млеко, яйка ищут, наверно (полное видео https://t.co/PZWL8MdV4E) #всрф #русскиймир #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/4H6ImPSlsj — Necro Mancer (@666_mancer) March 8, 2022