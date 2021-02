Arresto choc negli Usa, agenti spruzzano spray a ragazzina afroamericana di 9 anni

Grave episodio nella città di Rochester, Stati Uniti, dove degli agenti di polizia hanno prelevato con la forza una bambina afroamericana di soli 9 anni e l’hanno caricata in macchina, durante una lite familiare. Come si apprende da Repubblica, la bambina è stata buttata con la faccia nella neve, ammanettata e le è stato spruzzato uno spray urticante negli occhi, per costringerla a salire sulla volante. Lo scioccante arresto è stato ripreso da una bodycam, dura 17 minuti e si sente chiaramente la bambina che piange e urla “voglio il mio papà" . “ Ti stai comportando come una bambina ”, le dice una poliziotta, mentre la costringe a salire sull’auto e la minaccia di usare lo spray. “ Stai seduta, questa è l'ultima possibilità oppure ti spruzzo negli occhi” , intima l’agente alla povera ragazzina, che in seguito allo spray, urla che le vengano puliti gli occhi.

Lo sconvolgente episodio è stato duramente condannato dal sindaco di Rochester, Lovely Warren: “ In questo incidente è stato fatto del male ad una bambina, io ho ho una figlia di 10 anni, questo video non è una cosa che una madre vuole vedere. Il modo in cui il nostro dipartimento di polizia si è comportato con questa bambina mi preoccupa molto - ha aggiunto - "da questo video è chiaro che dobbiamo fare di più per sostenere i nostri bambini e le nostre famiglie ". Parole di biasimo sono arrivate anche dal capo della polizia Cynthia Herriott-Sullivan, la quale ha ammesso la gravità dell'accaduto. “ Non starò a sostenere che è ok usare lo spray urticante con una bambina di 9 anni” , ha affermato in conferenza stampa la Herriott-Sullivan, che ha concluso: “Non lo è e non rappresenta quello che è il nostro dipartimento". "Lavoreremo per assicurare che queste cose non succedano più".

La bambina, che è stata dimessa dall’ospedale in cui era stata ricoverata, è tornata dai suoi genitori. Il vice capo della polizia, per giustificare gli agenti coinvolti, ha affermato che la bambina “aveva detto di volersi uccidere e di voler uccidere la madre" . I poliziotti che si sono macchiati della grave vicenda hanno dichiarato di aver agito per “la sicurezza del minore e dietro la richiesta del genitore affidatari", mentre il capo della polizia ha affermato che verrà avviata un'indagine interna.

Rochester Police pepper spray a 9 year old girl handcuffed in the back of a cruiser after telling her, "You're acting like a child."pic.twitter.com/QVGCbgN3ep

— Soundtrack to the End (@_WhatRiot) February 1, 2021