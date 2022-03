Col bastone e al braccio di Andrea: la Regina torna in pubblico per Filippo

La presenza della regina Elisabetta II alla messa in ricordo del principe Filippo nell'abbazia di Westminster è stata in bilico fino all'ultimo e solo stamattina i suoi funzionari hanno sciolto la riserva. La celebrazione si tiene oggi, con qualche giorno d'anticipo rispetto alla data del trigesimo, e in chiesa erano presenti tutti degli appartenenti alla famiglia reale. Grande assente il principe Harry, che non è tornato dall'America dove ora vive con sua moglie.

Si è discusso a lungo nelle settimane passate circa la sua possibile presenza ma alcuni dettagli relativi al servizio di sicurezza hanno fatto saltare la sua partecipazione. Alla messa si sono presentati anche 50 membri di casate reali europee, oltre ai rappresentanti del governo, tra cui il premier Boris Johnson, e delle tante associazioni di cui Filippo era patron. Il principe Andrea è tornato in pubblico dopo lo scandalo Epstein e a lui è stato riservato un posto nei banchi davanti, insieme ai parenti stretti, tra cui il fratello Edward con la moglie Sophie.

In chiesa sono arrivati anche il principe Carlo con la consorte Camilla e la principessa Anna, così come il principe William e la moglie Kate, insieme ai due figli maggiori, George e Charlotte. C'era anche anche Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania, l'amica di sempre del principe Filippo, l'unico membro non della famiglia reale britannica a essere stata invitata al suo funerale ristretto dello scorso anno, solo 30 persone, a sottolineare la grande amicizia che li legava. La cerimonia di oggi viene vista come un omaggio in grande stile che Filippo non ha potuto avere lo scorso anno a causa delle restrizioni per il Covid.

La regina Elisabetta II vive ora nel castello di Windsor, dove può godere di un ambiente relativamente più calmo rispetto a quello caotico di Buckingham Palace. Un portavoce di Palazzo ha riferito che " la regina ha intenzione di partecipare alla funzione questa mattina ". I dubbi sulla sua presenza erano legati ai problemi di mobilità della sovrana, che compirà 96 anni il prossimo mese. Si erano rincorse voci sul possibile utilizzo di una sedia a rotelle da parte della regnante, che però non sono mai state confermate da fonti ufficiali. Di recente, inoltre, la regina Elisabetta è stata anche colpita dal Covid, fortunatamente senza sviluppare i sintomi importanti della malattia. Poco prima dell'inizio della messa, la monarca è stata ripresa mentre lasciava il castello di Windsor in auto, insieme al principe Andrea.

La messa in onore della memoria del principe Filippo è la prima occasione in cui il terzogenito della regina riappare in pubblico dopo aver patteggiato un indennizzo milionario alla donna che lo accusava di molestie nell'ambito dello scandalo Epstein. All'ingresso in chiesa, Elisabetta II è apparsa più fragile del solito, reggendosi al braccio del principe Andrea e utilizzando un bastone per i movimenti.