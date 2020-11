Biden e quegli scivoloni razzisti su Obama e gli indiani americani

Anche se ora viene viene incensato dai media come il salvatore del mondo, il presidente eletto Joe Biden - ricorsi permettendo - è il re delle gaffe. E questo nessuno può cancellarlo. A scuola, infatti, lo chiamavano "Dash" e lo prendevano in giro perché non riusciva a completare una frase prima di cominciarne un'altra. E anche se di recente ha promesso di combattere il razzismo nel suo Paese, l'ex vicepresidente di Obama e a lungo senatore del Delaware, è spesso incappato in una serie di imbarazzanti gaffe, anche a sfondo razziale. Come ricorda Dagospia, il neo Presidente Usa è lo stesso che nel 2007 riguardo al giovane candidato Obama diceva che " è il primo afroamericano di tendenza, che parla bene, sveglio, pulito e di bell’aspetto". Chissà se la stessa frase l'avesse pronunciata Donald Trump, in passato, che cosa sarebbe successo.

"Non voti per me? Non sei nero"

E a proposito di gaffe razziste: dopotutto parliamo dello stesso Joe Biden che non più tardi dello scorso maggio, al termine di un'intervista radiofonica di 18 minuti su The Breakfast Club, il programma più seguito dalla comunità afroamericana, si è rivolto al conduttore Charlemagne tha God con un'uscita che definire infelice è dir poco: " Hai altre domande? Ti dico cosa, se hai un problema a capire se stai con me o con Trump, allora non sei nero ". Resosi conto della gaffe, dopo qualche ora Joe Biden ha espresso rammarico per le osservazioni, definendole " davvero sfortunate ". Joe Biden era apparso alquanto infastidito dalle domande incalzanti del conduttore, che ha sottolineato come il suo disegno di legge sul crimine del 1994 influì sul picco delle incarcerazioni delle persone afroamericane. Peraltro, durante le primarie, Joe Biden ricevette le durissime critiche, proprio su questo punto, di Kamala Harris.

Fra gli scivoloni venati di razzismo, anche una frase pronunciata sugli indiani americani: " In Delaware la popolazione che cresce di più è composta da indiani americani, che provengono dall’India. Non si può entrare in un 7/11 o un Dunkin’ Donuts senza un leggero accento indiano: non sto scherzando!" .

Le imbarazzanti gaffe di Joe Biden