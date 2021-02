Immersione rituale choc. ​Bimbo riceve battesimo poi la morte inaspettata

In Romania è bufera sulla Chiesa ortodossa nazionale, dopo un incidente capitato in seguito a un battesimo, con la morte di un neonato che aveva appena ricevuto tale sacramento. Nel dettaglio, il piccolo è deceduto subito dopo l’immersione rituale, con conseguenti polemiche e sollecitazioni affinché i vertici ecclesiastici modifichino la cerimonia in questione. Nella nazione est-europea, circa l’80% dei cittadini si dichiara cristiano ortodosso e la Chiesa romena è una delle istituzioni più rispettate dalla popolazione. I battesimi ortodossi vengono abitualmente festeggiati nel Paese citato con grandi partecipazioni di persone, come i matrimoni. Il recente battesimo finito in tragedia si è svolto lunedì scorso in una chiesa di Suceava, località nel nord-est della Romania.

A ricevere il sacramento è stato un bambino di sei settimane, che è stato allora, come prevede il rito ortodosso, immerso per tre volte con tutto il corpo, testa compresa, nel fonte battesimale. L’immersione integrale simboleggia, nel credo cristiano, il passaggio del neonato dalla morte spirituale, rappresentata dal peccato originale, a una nuova vita in Cristo. Proprio tale immersione completa, in base alle ricostruzioni fatte dagli inquirenti, avrebbe però causato al malcapitato un arresto cardiaco letale. Nonostante i soccorsi immediati e il ricovero d’urgenza in ospedale, non c’è stato infatti nulla da fare per il bimbo. Di conseguenza, è subito scattata un’inchiesta a carico del sacerdote che aveva appena immerso nel fonte il bambino ed è stata anche disposta un’autopsia sul corpo del bimbo. Quest’ultima ha recentemente rivelato la presenza di liquido nei polmoni della vittima, rafforzando così la tesi circa la correlazione tra l’immersione rituale e il decesso. Il celebrante è per il momento indagato per omicidio colposo. Secondo la testimonianza del padre del piccolo, il sacerdote avrebbe immerso per tre volte il neonato nonostante quest'ultimo piangesse disperatamente e ha inoltre accusato apertamente il religioso di avere fatto così " bere acqua " al bimbo.