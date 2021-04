Orrore al ristorante: cameriera ammazzata mentre serve i clienti

Una cameriera 38enne americana di nome Jean Rogers è morta venerdì scorso a causa dei colpi di arma da fuoco esplosi contro di lei dal suo ex fidanzato. L'uomo, il 54enne Richard James Nelson, ha infatti aperto il fuoco contro la donna, con cui aveva da poco rotto una lunga relazione, mentre lei stava lavorando in un ristorante della catena Bob Evans, a Canton, in Ohio. L'aggressione a mano armata è stata perpetrata da Nelson intorno alle nove e mezza del mattino, mentre l'ex fidanzata stava servendo ai tavoli.

Il 54enne, ha ricostruito la polizia, sarebbe infatti entrato nel locale impugnando una pistola, con la Rogers che, alla vista dell'ex partner, si sarebbe subito data alla fuga nei corridoi del ristorante. Davanti ai clienti sbigottiti, l'uomo avrebbe quindi iniziato a sparare in direzione della cameriera, scatenando così il panico tra la dozzina di avventori e tra i 6-8 inservienti presenti al Bob Evans in tale drammatico momento.

Un'altra cameriera del ristorante avrebbe quindi chiamato le forze dell'ordine, esortando contestualmente le persone che si trovavano nel locale a ripararsi sotto i tavoli. Dopo avere centrato l'ex fidanzata, Nelson sarebbe quindi scappato dal luogo del delitto passando per la porta sul retro del Bob Evans. Nessun cliente sarebbe rimasto ferito, ma la Rogers, al termine della sparatoria, era in gravissime condizioni di salute. Nonostante un immediato ricovero in ospedale, la donna è morta poco dopo per le molteplici ferite da arma da fuoco procuratele dall'ex compagno.

La polizia locale, grazie alle numerose testimonianze dell'accaduto, ha rapidamente stabilito l'identità del colpevole e, di conseguenza, ha messo su un'imponente e lunga caccia all'assassino, durata quasi undici ore. Alla fine, intorno alle otto e mezza di sera, il 54enne è stato catturato nella città di East Canton, a sud di Cleveland. Egli è stato poi incriminato per omicidio aggravato, ma non ha ancora ammesso la propria colpevolezza.

Andando a scavare nel passato dell'imputato e della vittima, gli agenti hanno scoperto che il primo aveva dei conti in sospeso con la giustizia, essendo stato più volte condannato per aggressione, violenza domestica e offese a pubblico ufficiale. Nel marzo 2017, inoltre, la Rogers aveva denunciato l'allora suo fidanzato Nelson accusandolo di stalking e di averle rubato in casa. La polizia aveva però allora bollato come infondata la denuncia della cameriera, incriminandola per false dichiarazioni.