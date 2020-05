“Carlo non diventerà mai Re”. E quel sogno premonitore di Lady Diana

La vita di Lady Diana è ancora oggi un vero e proprio mistero. A più di 20 anni dalla sua morte, avvenuta a Parigi in un incidente d’auto, continuano a trapelare indiscrezioni e pettegolezzi (presumibilmente veri) sulla sua vita a Corte. E la vita tra le mura di palazzo non era facile. Lady Diana, infatti, ha sempre affermato di sentirsi spesso fuori luogo e continuamente sotto osservazione. E, soprattutto, era in una condizione emotivamente per nulla stabile, viveva in uno stato di inquietudine perpetuo che la costringevano a far ricorso a diversi farmaci per calmare le ansie. Lo afferma anche Joan Hanger a New Idea. Amica e confidente di Lady Diana, di professione è una futurologa e un’esperta nell’interpretazione dei sogni. E in una recente intervista che ha lasciato al tabloid americano, ha rivelato nuovi dettagli sulla vita di Lady D. rivelando che, poco prima di morire, era affetta da incubi ricorrenti e carichi di significato.

La principessa ha conosciuto Joan ad inizio degli anni ’90 e la frequentazione è diventata molto assidua quando Diana ha compreso che la donna poteva esserle di grande aiuto nell’interpretare i suoi sogni. La Hanger conferma la giovane Lady si sentiva sola, stanca e spossata e che, soprattutto durante il fine settimana, era affetta da incubi e deliri onirici. "Sognava di perdersi in continuazione. E questo indica un senso di perdita dell’identità – afferma l’esperta -. Non riusciva a vedere la luce in fondo al tunnel e, soprattutto, non riusciva a proiettarsi nel futuro". Ma non è finita qui.

"Lady Diana ha sognato anche abiti strapatti che, secondo le letture, sono il simbolo di persone che ti fanno a pezzi – aggiunge -. E poi nei suoi sogni molto spesso appariva anche Carlo." La Hanger afferma che le confessioni di Diana erano quasi profetiche, alla luce di cosa è successo nella famiglia reale. "Mi ha confessato che suo marito non sarebbe mai diventato Re. Lo vedeva decapitato nei suoi sogni, e questo ha un grande significato – rivela -. Può indicare la morte o semplicemente la voglia di andare avanti per la sua strada. Il significato è ambivalente". Sta di fatto che questi pensieri così forti non sono poi così distanti dalla realtà.

A questa indiscrezioni sui sogni di Lady Diana, si aggiungono dettagli sulla sua morte rivelati da un celebre patologo inglese. Il quale ha rivelato che nessuno, durante i soccorsi, avrebbe notato di una ferita mortale che se fosse stata curata subitaneamente, forse il destino di Diana sarebbe stato diverso.