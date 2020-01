Cessione di sovranità all'Eu sulle frodi: decide la Procura europea

Non solo sovranità monetaria: il governo giallorosso sta per cedere un pezzo di sovranità del nostro Paese all'Ue anche nell'ambito giudiziario. A lanciare l'allarme è il deputato leghista Claudio Borghi sui social: " Vi ricordate questo mio intervento contro la procura europea che l'allora alleato Bonafede corse a ratificare perchè "ormai era tardi per fermarlo"? Riascoltatelo. Purtroppo avevo ragione. Con l'approvazione di Conte ecco arrivare l'abominio: si stabilisce che sarà l'Ue a decidere quali ipotesi di reato saranno di sua competenza anche se le leggi nazionali dovessero dire il contrario. Leggete e inorridite. Basta, basta, basta!!!! ". Il riferimento è allo schema di decreto legislativo, depositato nei giorni scorsi presso la Presidenza del Consiglio, che recepisce la direttiva europea sulla lotta alla " frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione ".

L'articolo 22, paragrafo 1, specifica che: " L'Eppo (la Procura europea, nata nel 2017 per contrastare le frodi, ndr), è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttica Ue 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale ". In buona sostanza, come spiega La Verità, se, secondo la Procura, una pratica lede gli "interessi finanziari" comunitari, l'Eppo può contestare un reato individuato dalla direttiva europea pure nel caso in cui, in base all'ordinamento degli Stati, essa integrasse una fattispecie diversa, alla faccia della sovranità (perduta) dell'Italia.