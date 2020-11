Che cosa rivela la firma ​e la grafia di Joe Biden

Dall’analisi della firma di Joe Biden, emerge un personaggio che si esprime in modo lineare dimostrando semplicità nel portare avanti la sua politica dove si serve proprio di questa sua immagine solo apparentemente ingenua ma che rivela un’ambizione nascosta (vedi la grandezza delle inziali). Egli senza dubbio ha introiettato regole etiche e morali piuttosto rigide che nel tempo hanno assunto le forme di censura creando visioni soggettive (finale del cognome vergato con un tratto prolungato a destra).

La cura e il gusto delle forme estetiche lo portano a misurare parole e gesti, dando spazio ad un’ansia che finisce per ostacolare il cammino laddove debba sostenere a lungo le proprie convinzioni. Non è facile per lui mantenere a lungo il controllo delle situazioni come pure il contrasto duro o violento può mandarlo in tilt. L’uso del pennarello nel firmare non mi permette dare un giudizio definitivo sulla possibilità del presidente degli Stati Uniti eletto di sopportare sforzi e stress che necessariamente la posizione occupata può dare, specie in situazioni di sollecitazioni emotive. È persona con forti connotazioni di idealismo (vedi asta diritta nel nome) in quanto si percepisce come persona intellettuale con notevoli mete e aspirazioni tinte d’idealità.