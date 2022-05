"Così ha tradito gli ucraini": chi ha consegnato la mappa di Azovstal ai russi

I conti non tornano: quanto accaduto intorno e dentro l'acciaieria Azovstal dopo il cessate il fuoco ordinato da Putin fa credere che sia successo qualcosa di non previsto e favorevole ai russi. Ma prima è necessario fare un piccolo passo indietro e riavvolgere il nastro al 26 aprile quando il Cremlino aveva dichiarato che non avrebbe più assaltato l'ultima fortezza rimasta a Mariupol con civili e soldati ucraini a difendersi dentro ai bunker, inaccessibili, del luogo, che li hanno salvati per quasi due mesi. " Abbiamo sigillato il perimetro della Azovstal, abbiamo bisogno di altri tre-quattro giorni per completare lo sforzo ", aveva detto Shoigu. " Credo che non sia consigliabile attaccare la zona industriale. Ordino di cancellare il piano ", ha incalzato Putin. In realtà, però, non tutto è andato così.

Il tradimento dell'elettricista

A quel punto, anche se è vero che la maggior parte dei soldati russi hanno lasciato la zona di combattento, circa in duemila sono comunque rimasti a presidiare l'acciaieria insieme ai ceceni. Le trattative con le forze ucraine non si fermano, questi dichiarano che non si arrenderanno mai e rimangono nei meandri di Azovstal. Come ricorda Repubblica, il 1° maggio c'è stata l'evaquazione di alcuni civili ma quel migliaio di russi sono rimasti lì. Il giorno successivvo accade qualcosa che non rientra nei patti: nuovi e pesanti bombardamenti, molto violenti, i più forti di sempre probabilmente ma, soprattutto, i soldati russi riescono a penetrare dove non erano mai riusciti in settimane di assalto.

Come mai? La spiegazione prova a fornirla Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, che rivela come potrebbe essere stato un elettricista ucraino, ex lavoratore dell'acciaieria, a fornire ai soldati russi le informazioni necessarie e dettagliate per penetrare anche nelle zone più impervie e inaccessibili grazie a una mappa interna di Azovstal. Se sia stato costretto per salvarsi la vita o abbia voluto tradire gli ucraini non è dato saperlo, ma quel che afferma Gerashchenko è molto più che credibile. Nonostante tutto, però, Putin rimane con un pugno di mosche in mano perché al suo esercito non riesce la cattura degli ultimi combattenti del battaglione d'Azov nemmeno con le indicazioni dettagliate tant'é che subito dopo si ritirano.

La situazione ad Azovstal