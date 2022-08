Cina, cosa è successo a luglio: le date memorabili

L’area portuale terrestre internazionale di Urumqi (Urumqi International Land Port Area), nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, è sulla buona strada per diventare un importante polo di crescita che porta avanti l’apertura e lo sviluppo economico della regione. Durante la sua visita all’area durante l’ispezione nello Xinjiang dal 12 al 15 luglio, il presidente cinese Xi Jinping ha osservato che lo Xinjiang si è trasformato da un entroterra relativamente chiuso in prima linea nell’apertura, quando il Paese sta promuovendo l’espansione dell’apertura, lo sviluppo delle regioni occidentali e la costruzione congiunta della Belt and Road. L’area portuale terrestre, con una superfice di 67 km quadrati e contenente l’hub ferroviario Urumqi China-Europe Express e una zona franca globale, è un progetto di riferimento nella costruzione dell’area centrale della cintura economica della Via della Seta. Da quando è iniziata la sua costruzione nel 2015, l’area portuale terrestre ha assorbito circa 4,44 miliardi di dollari USA di investimenti e ha attratto più di 340 imprese. A giugno 2022, l’area portuale terrestre aveva operato più di 5.900 viaggi in treno merci Cina-Europa attraverso 21 rotte che collegavano 26 città in 19 paesi e regioni europei e asiatici. I treni trasportano oltre 200 categorie di merci, che vanno dalle necessità quotidiane e gli indumenti alle attrezzature meccaniche e ai materiali da costruzione. La regione ha registrato un valore del commercio estero di oltre 67,4 miliardi di yuan nei primi cinque mesi di quest’anno, con un aumento del 30,9% su base annua.

La mostra “Tota Italia” inaugurata ufficialmente l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina 2022

Il 10 luglio a Beijing, è stata inaugurata la mostra “Tota Italia. Alle origini di una nazione”. Organizzata dal Museo Nazionale Cinese con la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura Italiana e l’Ambasciata d’Italia in Cina, la mostra racconta il processo di romanizzazione della penisola italiana, ripercorrendo, a partire dal IV secolo a.C., le tappe che condussero alla grande unificazione al tempo di Augusto. L’enorme valore artistico e l’importanza storico-culturale di “Tota Italia” ne fanno il principale evento organizzato nel quadro dell’Anno della Cultura e del Turismo Italiano-Cina 2022. In occasione il presidente cinese Xi Jinping e il presidente italiano Sergio Mattarella hanno inviato separatamente la lettera di inaugurazione. Nel suo messaggio Xi Jinping ha sottolineato come Italia e Cina siano due eccezionali rappresentanti rispettivamente della civiltà occidentale e di quella orientale. Egli ha aggiunto che il rispetto reciproco, la solidarietà e la coesistenza armoniosa sono la strada giusta per lo sviluppo della civiltà umana. Nella sua lettera Sergio Mattarella ha dichiarato: “La cooperazione in ambito culturale costituisce un aspetto centrale dell’amicizia tra i nostri Paesi. Per questo, in un frangente ancora marcato dalla pandemia, la realizzazione a Pechino di questa iniziativa, insieme alle tante proposte culturali italiane in tutta la Cina, è la conferma che le relazioni bilaterali poggiano su fondamenta solide, convergenti tra due civiltà millenarie, unite da capacità di mediazione, curiosità e reciproca ammirazione.”

Tianwen-1 completa la missione di esplorazione su Marte

La China National Space Administration (CNSA) ha annunciato il 3 Luglio che l’orbiter e il rover della sonda cinese Tianwen-1 hanno entrambi completato le loro missioni mirate di esplorazione scientifica. A partire dal 3 luglio, l’orbiter di Tianwen-1 ha funzionato normalmente per 706 giorni. Esso ha acquisito immagini a media risoluzione che coprono l’intero globo marziano, con tutti i suoi carichi scientifici che hanno realizzato un’indagine globale, ha dichiarato la CNSA. Dopo due anni di volo ed esplorazione, il rover e l’orbiter da cui è composta la Tianwen-1 hanno acquisito 1040 gigabyte di dati scientifici grezzi con i loro 13 strumenti scientifici a bordo. Ricevuti ed elaborati sulla Terra, i dati saranno trasformati in prodotti scientifici standard. Saranno poi consegnati agli scienziati per ulteriori analisi e interpretazioni mensili. Questi dati saranno pubblici per gli scienziati di tutto il mondo. La Cina dà il benvenuto agli scienziati di tutto il mondo per candidarsi a ricerche correlate e per portare avanti insieme l’esplorazione dell’universo, ha affermato la CNSA. In linea con lo spirito di apertura e condivisione, la CNSA promuoverà attivamente la cooperazione con le agenzie spaziali e le comunità scientifiche di tutti i paesi. La CNSA ha condiviso con la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) i dati degli orbiter marziani e ha collaborato con loro nella previsione delle collisioni. Intorno al transito di Marte, la CNSA ha effettuato l’osservazione dell’occultazione solare e del vento solare insieme ad osservatori in Russia, Germania, Italia, Australia, Sud Africa e altri paesi, utilizzando gli orbiter della sonda Tianwen-1 e del Mars Express.

Si è tenuta la World Internet Conference a Beijing

Il 12 luglio si è tenuta a Beijing la cerimonia inaugurale della World Internet Conference, con la sede generale alla capitale. Questa conferenza (Summit Wuzhen) sarà trasformata in riunione annua del NGO, con forum regionali, tematici e simposi. Un centinaio di istituzioni, organizzazioni, imprese e individui del settore di internet provenienti da circa 20 paesi si sono iscritti nel WIC come i primi membri. L’organizzazione internazionale della WIC si concentra sulle nuove sfide e sui nuovi problemi dell’attuale cyberspazio, aderirà all’apertura e all’inclusività e promuoverà meglio la comunità internazionale per risolvere le differenze e creare consenso. Nello sviluppo dell’economia digitale, rende svolgere bene il ruolo dell’economia digitale nella promozione dello sviluppo socio-economico e diventare un’importante forza motrice per la trasformazione digitale globale. Nell’innovazione della tecnica digitale, rafforza l’innovazione collaborativa della comunità internazionale e coltiva più risultati per promuovere il progresso della scienza e della tecnologia umana. Negli scambi culturali, promuove la cooperazione online fra i media, aumenta la conoscenza digitale del pubblico e promuove il sano sviluppo dell’industria culturale online. Nell’elaborazione dei regolamenti, continua a portare avanti la procedura di governance relativa. Nel dialogo e nella cooperazione, costituisce in modo migliore una piattaforma per vari governi, organizzazioni internazionali, imprese multinazionali e comunità tecniche.