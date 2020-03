La Commissione Ue lancia una task force ​per gestire l'emergenza coronavirus

L'Unione europea lotta contro il coronavirus. La Commissione europea, infatti, ha lanciato una task force, il Corona Response Team, che si occuperà della gestione di tutti gli aspetti legati alla diffusione dell'epidemia, che ha colpito anche l'Europa.

La squadra europea contro il Covid-19 baserà il proprio lavoro su tre pilastri, come comunicato dal Sole24ore: medico, economico e di mobilità. In primo luogo, infatti, la riposta all'epidemia sarà da ricercare nella prevenzione sanitaria e nelle misure si soccorso e sostegno. Inoltre, il team si occuperà dei temi legati ai viaggi, agli spostamenti e ai dubbi legati agli accordi di Shenghen e, in campo economico, farà attenzione ai settori del turismo e del commercio. A spiegarlo è stato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione della diffusione del Covid-19 in Europa.

La Commissione europea ha come obiettivo principale quello di " sostenere gli Stati membri nell'affrontare la crisi, fornendo raccomandazioni su un piano d'azione comune ". L'uso di misure non coordinate potrebbe, infatti, attentare agli sforzi fatti per contrastare l'epidemia: " Il coordinamento e le raccomandazioni sono pertanto necessari nei settori della sanità pubblica, ma anche dei trasporti, controllo delle frontiere, mercati interni e commercio" , si legge sul sito.