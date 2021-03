Contagiata intera famiglia, muore la mamma 33enne

Una mamma di 33 anni è morta dopo essere risultata positiva al Covid, lasciando il marito e cinque figli piccoli. Tutta la sua famiglia è rimasta contagiata, anche un neonato di poche settimane. La disgrazia è avvenuta in Texas.

Positiva tutta la famigliola

Tutta la famiglia, madre, padre e cinque figli piccoli, tra cui un neonato, aveva contratto il virus lo scorso mese. Tutti sono guariti tranne la giovane mamma, Victoria Gallardo, che è deceduta il 16 marzo, sei settimane dopo aver scoperto di essere positiva al coronavirus. L’annuncio della morte di Victoria è stato dato su una pagina online della GoFundMe, creata appositamente per aiutare la famigliola rimasta sola. Sul sito si legge: “La famiglia Gallardo ha appena perso la madre dopo un'estenuante battaglia con il virus Covid-19. La scomparsa ha lasciato una famiglia di 6 persone, un veterano della marina decorato e 5 bambini tutti sotto i 10 anni e un neonato. Victoria, una madre di 5 figli che ha appena dato alla luce una bellissima bambina, è stata posta in coma farmacologico dall'inizio del mese a causa di complicazioni Covid, purtroppo la sua battaglia è giunta a una conclusione inaspettata. Per favore aiutatemi in ogni modo possibile” . La 33enne fa parte degli oltre 48mila texani morti dall’inizio della pandemia. La mamma era risultata positiva al virus lo scorso 2 febbraio, pochi giorni dopo aver dato la vita alla sua bimba Gianna, che adesso ha sette settimane.

La mamma non ce l'ha fatta