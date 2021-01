Ordinano succo di frutta ma le versano detersivo: orrore su una bambina

In Francia sta tenendo banco il caso di Elisabeth, ossia la bimba di due anni che ha bevuto del detersivo a causa del fatto che tale liquido tossico le era stato servito al posto di un succo di frutta. L’incidente si sarebbe infatti verificato a causa di una grave disattenzione del personale di un hotel-ristorante, che avrebbe appunto erroneamente portato alla piccola, dopo che i genitori le avevano ordinato un succo di frutta, un bicchiere contenente detersivo. L’episodio di cronaca, costato danni permanenti alla bimba, è tornato alla ribalta ultimamente Oltralpe in seguito all’avvio ufficiale del processo penale, presso il tribunale di Saint-Nazaire, nel nordovest del Paese, a carico del proprietario della struttura in cui si è verificata la tragica leggerezza.

Tutto sarebbe avvenuto nell’hotel-ristorante La Fontaine aux Bretons, situato nel comune di Pornic, nel dipartimento della Loira Atlantica, sempre nell’ovest della Francia. Una coppia, in vacanza insieme alla propria bambina di due anni, si fermava allora presso tale complesso ricettivo, ordinando, al bar della struttura, un succo d’uva per Elisabeth. Qualche minuto dopo avere bevuto, la bimba iniziava a sentirsi male e cominciava a gridare in preda alla disperazione. Di conseguenza, i genitori chiamavano immediatamente i soccorsi, con la bambina che veniva prontamente trasferita all'ospedale di Nantes per un ricovero d'urgenza. La paziente finiva però presto in coma farmacologico e si sarebbe risvegliata solo una settimana più tardi, riportando purtroppo danni permanenti.

Dopo l’incidente scattavano quindi gli accertamenti da parte della polizia, che ha provato a ricostruire le possibili cause del grave malessere sofferto da Elisabeth. Gli inquirenti arrivavano così a scoprire che il dramma subito dalla bambina era stato provocato dall’abitudine del personale dell’hotel incriminato di trasferire in alcune boccette più piccole il detergente per lavare i bicchieri e i piatti. In particolare, hanno stabilito gli investigatori, i camerieri de La Fontaine aux Bretons, dato che il medesimo detergente era abitualmente conservato in taniche troppo pesanti, trasferivano parte del detersivo in questione in boccette più maneggevoli, per potere così lavare i piatti con comodità. Si trattava però delle stesse boccette in cui veniva conservato il succo di frutta servito ai clienti della struttura, che venivano puntualmente pulite e riutilizzate una volta che i succhi citati si esaurivano. In base a tale ricostruzione forense, l'incidente, costato danni permanenti alla povera Elisabeth, sarebbe stato dunque causato da un fatale scambio di boccette.