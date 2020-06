Ritorna la pena di morte: la Corte Suprema approva la linea Trump

La Corte suprema americana dà il via libera al ripristino della pena di morte a livello federale, appoggiando di fatto la linea dura varata lo scorso anno dall’amministrazione Trump in ambito giudiziario. Grazie all’avallo dei supremi magistrati, i nuovi protocolli per le esecuzioni capitali varati la scorsa estate dal ministro della Giustizia William Barr potranno trovare attuazione. Il governo americano, con l’iniziativa del ministro citato, aveva allora interrotto una moratoria della pena di morte a livello federale che durava dal 2003, ossia da quando l’allora presidente Bush Jr aveva congelato tale pratica.

Il via libera della Corte suprema alla ripresa delle esecuzioni è consistito nel fatto che, ieri, i magistrati in questione hanno confermato una sentenza, emessa ad aprile dalla Corte d’appello federale del Distretto di Columbia, che si era espressa a favore del ripristino delle prime.

The Supreme Court won't block the execution of four federal prison inmates who are scheduled to be put to death in July and August. The executions would mark the first use of the death penalty on the federal level since 2003. https://t.co/2k49QeGWy7