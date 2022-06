Cos’è "gnom", il nuovo robot da combattimento di Kiev

Anche se manca una "o" finale il senso è quello: lo "Gnom" sarà un nuovo veicolo con il quale gli ucraini proveranno a contrastare i russi in Donbass. Si trattà di un robot, piccolo come uno gnomo (pesa solo 50 kg) ma efficace come un mezzo bellico molto più grosso. È infatti dotato di mitragliatrici da 7,62 mm ed è lungo e largo soltanto 60 centimetri. Prodotto dalla Temerland, l'azienda sviluppa complessi e piattaforme robotiche senza pilota progettati per salvare e proteggere vite umane oltre ad essiere uno strumento efficace di azioni militari: ricognizione, pattugliamento, offensiva e difesa.

Come funziona lo "Gnom"

Gli appassionati delle caratteristiche tecniche devono sapere che ne esistono due tipologie, una quattro ruote con trazione 4x4 e un motore elettrico da cinque cavalli e uno da sei ruote: entrambi sono dotati di telecamera a 360 gradi posizionata su un albero telescopico per avere una migliore visione d'insieme sull'ambiente circostante. I costruttori spiegano che ha un'ottima capacità di muoversi anche attraverso un guado e possiede il controllo della piattaforma tramite fibra ottica. " Dimensioni e capacità di carico ottimali consentono di effettuare consegne quasi invisibili di munizioni e cibo in condizioni di combattimento, senza rischiare il personale. Gnom può anche trasportare i feriti utilizzando un apposito carrello di trasporto ", affermano gli ingegneri.

Inoltre, può condurre un'operazione di ricognizione riducendo il rischio di perdere una piattaforma robotica da combattimento; guida la definizione degli obiettivi e regola la potenza di fuoco quando il canale di comunicazione è debole; lascia il satellite in modalità ripetitore ed espande la portata della piattaforma robotica da combattimento; infine, utilizzare il satellite come bersaglio fittizio (esemoio il ripetitore di un punto radio, la sim-card per comunicazioni mobili) per identificare le posizioni nemiche.

La guerra tecnologica

Viste le premesse, Gnom potrebbe rivelarsi prezioso per scovare le forze russe senza mettere a repentaglio la vita dei soldati ucraini. In questo periodo, tra l'altro, numerosi produttori stanno lanciando un gran numero di Unmanned ground vehicle (veicoli terrestri senza pilota) alla fiera "Eurosatory 2022", fiera internazionale in cui vengono presentati sistemi di difesa e di sicurezza aerea e terrestre, alcuni dei quali ancora grandi, più sofisticati e più costosi degli Gnom. Non resta che vedere se, tra qualche settimana, questo piccolo concentrato di tecnologia sarà davvero in grado di fare la differenza per far saltare in aria tank e altri mezzi bellici come mostra il video di YouTube che abbiamo allegato o se, in un conflitto sempre più tecnologico (ricordiamo i droni) saranno soltanto semplici "attori" non protagonisti.