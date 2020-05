Fanno bere alla figlia sangue di tartaruga per proteggerla dal Covid. La neonata muore in casa

Un’agghiacciante notizia arriva dalla Repubblica Dominicana, dove due genitori fanno bere alla figlia di appena cinque mesi del sangue di tartaruga per cercare di proteggerla dal covid, ma la neonata muore. Questa follia è stata attuata dopo che uno stregone aveva assicurato ai due che questo era un ottimo sistema per proteggere la piccola dal virus.

La coppia che ha un’altra bambina di 7 anni ha fatto bere la porzione anche a lei, dopo averla bevuta loro stessi e sono finiti tutti in ospedale in gravissime condizioni. Vista l’età il padre, la madre e la sorella maggiore se la caveranno, mentre non c’è stato niente da fare per la piccola che è morta dopo poche ore.

In ospedale dove sono arrivati tutti in pessime condizioni, i due hanno spiegato come sono andati i fatti agli esterrefatti medici che hanno tentato in tutti i modi di salvare la famiglia e soprattutto la piccola. Ma questo non è questo l’unico caso di persone che provano a contrastare il virus ingurgitando misture e pozioni, che l’unico effetto che hanno è quello di mettere in pericolo la loro vita.

A marzo, almeno 44 persone erano morti in Iran per intossicazione da alcol. Nel paese infatti si era diffusa la fake news che bere alcolici poteva aiutare a sconfiggere il coronavirus. Il numero maggiore di vittime si è avuto ad Ahvaz una città vicina al confine del’Iraq che ha visto morire 22 persone per avvelenamento da alcol. In molti casi secondo alcune fonti ospedaliere che hanno riportato la notizia all’epoca, si trattava addirittura di avvelenamento da metanolo. Questo perché in Iraq l'uso di alcolici è illegale e molti lo hanno acquistato di contrabbando.

Anche in America il centro antiveleni, nel periodo di maggior influenza del conteggio ha visto aumentare del 20% il numero delle chiamate ai vari centri antiveleni, di persone che avrebbero ingerito disinfettanti per pulire la casa, tra cui candeggina che ha portato in ospedale in gravi condizioni due uomini. In questo caso non si sa se le parole del presidente Americano Donald Trump, che durante un discorso aveva ipotizzato l’uso di questi disinfettanti, potesse aver influito su questa scellerata scelta.