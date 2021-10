"Via le mascherine a scuola": la svolta in Francia

Da oggi alcuni dipartimenti della Francia diranno addio alle mascherine per i bambini delle elementari. La decisione è stata presa lo scorso 22 settembre e la norma entrerà in vigore in 47 dipartimenti metropolitani su 101 totali, ovvero in quei territori dove l'incidenza dei contagi di Covid-19 si è stabilizzata sotto la soglia di 50 casi per 100mila abitanti e risultano quindi meno colpiti dal virus. Resta invece obbligatoria nelle scuole dei rimanenti 54 dipartimenti, fra i quali quello della Capitale.

La decisione della Francia

La misura sarà valida solo per i bambini, mentre per gli insegnanti e gli altri operatori scolastici continuerà l’obbligo di tenere la protezione che copre naso e bocca all’interno delle aule. L'allentamento delle misure, che interesserà circa la metà del Paese, non riguarda però Parigi, gran parte della Francia del Sud e la Corsica. A essere interessati saranno i più piccoli, che non possono vaccinarsi, di diverse aree del Paese, tra le quali la maggior parte dei dipartimenti in Bretagna, Normandia, Grand est (non in Alsazia, Mosella e Aube), Alta Francia e Borgogna. Qui gli studenti delle elementari potranno andare in classe senza dover indossare la mascherina. Presto però gli allentamenti potrebbero venire estesi anche ad altre zone della Francia. Infatti ci sarebbero già 10 dipartimenti che sono scesi sotto la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti, ma l’idea del governo è quella di attendere che questo dato si stabilizzi. Altri 12 sarebbero molto vicini a questa soglia.

Da novembre lo stesso provvedimento potrebbe essere applicato anche alle scuole medie. A dare l’annuncio è stato il ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, che ha però tenuto a sottolineare che, affinché questo avvenga, la situazione “dovrà continuare a migliorare” . Il ministro, intervenuto alla tv LCI, ha precisato che “è troppo presto per dire quando” ma “se continua a migliorare in ottobre o novembre” togliere la mascherina nelle scuole medie dei dipartimenti con meno casi positivi “è qualcosa che si può immaginare". Intanto da qualche giorno anche gli adolescenti francesi, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, dovranno presentare il loro green pass per accedere a diverse attività, così come è già previsto da un paio di mesi per tutti gli adulti.

Green pass anche per gli adolescenti

In Francia gli adolescenti dovranno presentare il loro codice QR, che dimostra la loro avvenuta vaccinazione oppure un loro recente tampone con esito negativo o ancora una guarigione dal Covid da non oltre 6 mesi. Il certificato verde dovrà essere esibito per mangiare al ristorante, salire a bordo dei treni a lunga percorrenza, andare al cinema o in piscina. In Francia la vaccinazione per i 12-17enni è stata autorizzata lo scorso a giugno e al momento sono circa due terzi i ragazzini in questa fascia di età ad aver completato l’intero iter vaccinale, contro l'87% del resto della popolazione.