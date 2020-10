Il "frugale" Rutte taglia i finanziamenti al re e alla principessa d'Olanda

Mark Rutte, primo ministro dei Paesi Bassi, ha in questi giorni avanzato l'ipotesi, in nome del contenimento della spesa pubblica e della lotta ai privilegi, di attuare una riforma intesa a ridurre il finanziamento statale alla Corona. In particolare, il premier " frugale " ha ventilato l'ipotesi di tagliare l'appannaggio personale di cui godono l'attuale monarca Guglielmo Alessandro e sua figlia, la principessa erede al trono Amalia d'Orange. Andando a ridurre tale finanziamento pubblico alla Casa reale, Rutte pare quindi intenzionato a colpire una spesa bersagliata da anni in parlamento dalle critiche dei partiti di opposizione e, nella società olandese, da una buona fetta di opinione pubblica. Lo stesso Guglielmo Alessandro, a metà settembre, aveva rivolto un discorso alla nazione con cui aveva esortato i propri sudditi a mostrare senso di responsabilità e perseveranza nell'adeguarsi ai pesanti provvedimenti che l'esecutivo avrebbe in futuro attuato per fronteggiare la crisi economica post-Covid.

L'appannaggio monarchico finito di recente nel mirino di Rutte cresce, per legge e per tradizione, a un tasso del 5% ogni anno e, se niente muterà, nel 2021 consterà di quasi un milione di euro l'anno per le spese personali, più 5 milioni per le necessità della Casa reale. Quanto al finanziamento destinato alla principessa Amalia, lo stesso ammonterà, nel 2022, ossia nell'anno in cui la figlia del re diventerà maggiorenne, a ben 296 mila euro annuali. Questi soldi dei contribuenti olandesi contribuiscono a permettere alla giovane di seguire uno stile di vita fatto anche, come attesta il sito ufficiale della famiglia coronata, di dispendiosi passatempi come l'equitazione, l'hockey, il canto e il pianoforte.

Nel dettaglio, i principali partiti che si scagliano abitualmente contro l'appannaggio percepito per legge dal re e dalla principessa sono le formazioni di centrosinistra: Verdi, liberali e social-laburisti.