"La consacrazione di Russia e Ucraina". Cosa significa il gesto del Papa

Il Papa, nella solennità dell'Annunciazione, ha presieduto nella Basilica di San Pietro il rito per la riconciliazione dei penitenti e l'Atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria della Russia e dell'Ucraina. " In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case, mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi", ha affermato il pontefice, sottolineando che " l'efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e fa soffrire tutti, provoca in ciascuno paura e sgomento ", ha detto introducendo l'omelia nella celebrazione penitenziale.

"Impotenza e inadeguatezza"

Nel corso della sua omelia, Bergoglio ha sottolineato il senso di " impotenza e di inadeguatezza " che si avverte a causa del conflitto. Come abbiamo scritto sul Giornale.it, Papa Francesco ha bacchettato il gruppo di Stati, Italia compresa, che ha annunciato l’aumento della spesa per gli armamenti al 2% del Pil. " Mi sono vergognato ”, ha accusato duramente. A tal proposito, nel corso della Santa Messa, ha ribadito che occorre la presenza di di Dio, " la certezza del perdono divino, il solo che cancella il male, disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al suo perdono ". La predica del Papa è continuata con il desiderio di portare al Cuore immacolato di Maria " tutto ciò che stiamo vivendo ": rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e dell'umanita intera e consacrare a lei, in modo particolare, " il popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale la venerano come Madre ", ha sottolineato Francesco, consacrando alla Madonna la Russia e l'Ucraina.

"Insensata minaccia al mondo"

La consacrazione del mondo, e in particolare di Russia e Ucraina, al Cuore di Maria " è il gesto del pieno affidamento dei figli che, nella tribolazione di questa guerra crudele e insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre, come i bambini spaventati vanno dalla madre a piangere, cercando protezione, gettando nel suo Cuore paura e dolore, consegnando sé stessi a lei ". Il Papa, sottolineando i beni preziosi della fraternità e della pace, ha chiesto alla Madonna di " proteggerci e custodirci ". "La Madre di Dio", ha detto ancora il Papa, "prenda oggi per mano il nostro cammino: lo guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, lo guidi sulla via della pace".

Al termine della liturgia ha pronunciato l'atto di consacrazione al Cuore immacolato di Maria della Russia e dell'Ucraina. Successivamente, con un'immagine significativa per chi ha potuto osservare la cerimonia in diretta tv, Papa Francesco si è recato in uno dei confessionali della basilica vaticana per confessarsi prima di impartire, a sua volta, la confessione ad alcuni fedeli. Dovrebbero essere sei le persone che si confesseranno con il Papa. In contemporanea a quanto accade a San Pietro, si tengono analoghe celebrazioni in tutto il mondo: In particolare al santuario di Fatima, in Portogallo, dove a presiedere la celebrazione è il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, inviato del Papa.