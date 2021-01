"Hanno detto": le dichiarazioni più importanti dell'autunno sulla Cina

" Per mezzo secolo, indipendentemente dai cambiamenti avvenuti nella situazione internazionale, Cina e Italia hanno coltivato un rapporto basato sul rispetto e la fiducia, sul mutuo vantaggio, sull’apprendimento e sull’aiuto reciproci, diventando partner strategici in ogni settore, recando benefici ai rispettivi popoli e contribuendo allo sviluppo di relazioni bilaterali tra paesi con sistemi politici e background culturali diversi ".

La sera del 4 novembre 2020, alla vigilia del 50esimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente italiano Sergio Mattarella. I due capi di Stato si sono fatti gli auguri per l’importante anniversario

" Entro il 2030, la Cina ridurrà le sue emissioni di CO2 per unità di Pil di oltre il 65% rispetto al livello del 2005, aumenterà la quota di combustibili non fossili fino a quasi il 25% in consumo di energia primaria, aumenterà il volume delle foreste di 6 miliardi di m³ rispetto al 2005 e porterà la capacità totale installata di energia eolica e solare a oltre 1,2 miliardi di kilowatt ".

Nel corso del Climate Ambition Summit il capo di Stato cinese Xi Jinping il 12 dicembre 2020 si è collegato in video annunciando una serie di nuove misure come contributo indipendente della Cina.

" La Cina oggi è la seconda economia del mondo, presto sarà la prima, è un’economia in crescita ed è ormai anche un’economia matura. Il presidente Xi Jinping e tutto l’apparato dello Stato ha deciso un revirement economico da una politica economica export-oriented a una politica economica più consumer-oriented dalla offerta alla domanda. È naturale che in un’economia matura ciò avvenga e ritengo che questo presenti ancora più opportunità per l’Italia, come Paese esportatore ".

Così l’ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari in un’intervista esclusiva ai microfoni di China Media Group.

" La missione Chang’e-5 ha permesso alla Cina di stabilire cinque primati nazionali: prima campionatura e primo confezionamento di oggetti extraterrestri; primo ingresso di precisione nell’orbita di un corpo celeste extraterrestre e prima operazione di decollo da esso; primo rendez-vous senza equipaggio, primo attracco nell’orbita lunare e il primo trasferimento di campioni; prima operazione di trasporto di campioni lunari, con ritorno sulla Terra a una velocità prossima alla seconda velocità cosmica; prima istituzione di un sistema di stoccaggio, analisi e ricerca di campioni lunari ".

Così Wu Yanhua, vicedirettore della China National Space Administration e vice comandante del progetto di esplorazione lunare, in una conferenza stampa dell’Ufficio di informazione del Consiglio di Stato cinese tenutasi il 17 dicembre 2020.