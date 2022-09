"Harry fuori dal testamento". La decisione della regina verso il nipote

La morte della regina Elisabetta II ha sconvolto il pianeta. Con lei se ne va l'ultimo baluardo del Novecento, l'ultimo emblema di una classe regnante ancorata alle tradizioni. Per molti, la sua morte segna anche la fine della monarchia inglese come storicamente è stata conosciuta. Ma mentre il mondo piange la scomparsa di un simbolo di potere e di governo, la famiglia piange la morte di una madre, una nonna, una sorella. Tuttavia, benché il suo trapasso sia avvenuto da meno di 24 ore, nel regno già si parla dell'eredità (economica, non morale) che la regina ha lasciato ai discendenti per via testamentaria.

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano da Londra, pare che l'ex nipote prediletto Harry e sua moglie Meghan Markle siano stati esclusi dal testamento di Elisabetta II. Non si tratta di un pettegolezzo che ha trovato spazio nelle ore successive alla morte della regina ma di voci che si rincorrevano già da settimane e che ieri pare abbiano trovato conferma tra gli insider di corte, benché il testamento della regina non sia stato, ovviamente, ancora aperto. Pare che il punto più rilevante del testamento della sovrana sia l'assenza della secondogenita Lilibeth Diana, nata poco più di un anno fa.

La regina avrebbe visto la bambina solamente in un'occasione, quando i suoi genitori sono tornati a Londra per il giubileo di platino. Un tempo troppo breve per creare un legame affettivo, nonostante alla bambina sia stato dato proprio il nome della regina. Ma anche Archie, il primogenito del principe Harry, non sarebbe stato incluso nell'asse ereditario. Così come niente, del suo sterminato patrimonio personale, pare vada al secondogenito di re Carlo III e a sua moglie. Tra i motivi c'è soprattutto l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey subito dopo la loro fuga negli States.

I media inglesi già pronosticano che tutti i gioielli della Corona appartenenti al patrimonio personale della regina Elisabetta, comprese le collane di perle e i diademi, sono destinati a Kate Middleton e a sua figlia, la principessa Charlotte, che pare abbia sempre avuto un posto speciale nel cuore della regina. Solo tra 90 anni, come impone il rigido protocollo di corte, si saprà come Elisabetta II ha deciso di spartire il suo patrimonio personale. Solo il tempo dirà se quella di Elisabetta II nei confronti dei duchi del Sussex sarà una damnatio memoriae o se, invece, prorpio tra quelle carte c'è uno spiraglio affinché si possa ricostruire un legame familiare.